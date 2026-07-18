Rekordowy upał w Belgii. Ludzie wracają do kościołów

Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach Kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.

Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z federalnym ministrem ds. klimatu i środowiska. Abp Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc.

Belgia: Współpraca państwa i Kościoła z powodu upałów

W Belgii kościoły nie należą do państwa, ale za ich utrzymanie są odpowiedzialne zarówno rady parafialne, jak i lokalne samorządy. Dlatego, jak zaznaczył abp Terlinden, udostępnianie świątyń musi się odbywać z poszanowaniem lokalnych realiów.

Minister klimatu Jean-Luc Crucke zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane, z poszanowaniem kompetencji i obowiązków każdej ze stron, a także zasady wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.

Wiąże się to z przygotowaniem przez ministerstwo planu adaptacji do ekstremalnych zjawisk pogodowych. W dalszej perspektywie, postanowiono też zająć się kwestią dostosowania kościelnych budynków do transformacji energetycznej i odporności klimatycznej.

Ekstremalne gorąco zbiera tragiczne żniwo

Tegoroczna fala upałów w Europie spowodowała śmierć wielu osób. Tylko w ostatnim tygodniu czerwca w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej odnotowano 10 650 ponadwymiarowych zgonów – wynika z raportu opublikowanego przez EuroMomo – europejski system monitorowania śmiertelności wspierany przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO dla Europy, określił tegoroczną falę upałów jako "prawdziwy stan zagrożenia zdrowia publicznego".

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