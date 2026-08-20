Ksiądz przyjmował imigrantów na plebanii. Stanowcza reakcja Watykanu

Sprawa trwa od 2015 r., kiedy ksiądz Massimo Biancalani zaczął przyjmować imigrantów na terenie parafii w dzielnicy Vicofaro w mieście Pistoia, leżącym w regionie Toskanii. Na plebanii i w kościele przebywało łącznie nawet 200 osób. Wywołało to serię pytań m.in. o kwestie sanitarno-higieniczne, a także protesty mieszkańców.

Spora część parafian zrezygnowała z uczestnictwa w mszach i nabożeństwach w tamtejszym kościele. W związku z protestami imigranci zostali eksmitowani, a siły porządkowe nie pozwoliły im tam wrócić – relacjonował lokalny dziennik "La Nazione".

Watykan zareagował po protestach mieszkańców. Ksiądz usunięty z parafii

Agencja ANSA podała, że Watykan usunął z posługi duszpasterskiej w dwóch parafiach w mieście Pistoia ks. Massimo Biancalaniego. Watykańska Dykasteria do spraw Duchowieństwa odrzuciła odwołanie złożone przez kapłana przeciwko decyzji podjętej przez byłego już biskupa Pistoi i Pescii Fausto Tardellego.

Tym samym zakończyło się postępowanie kanoniczne w tej sprawie. Duchowny ma jeszcze 60 dni na złożenie ostatecznej apelacji od decyzji o usunięciu go z parafii.

Włoskie media podkreśliły, że postępowanie kanoniczne wobec ks. Biancalaniego nie dotyczyło naruszenia przez niego dyscypliny jako kapłana, lecz wynikało z oceny celowości i stosowności jego postępowania z punktu widzenia duszpasterskiego.

W 2024 r. ksiądz odmówił przeniesienia się do diecezjalnego biura misyjnego, co zaproponowano mu jako rozwiązanie pozwalające zachować ciągłość jego posługi, związanej z działalnością pomocową. Duchowny odwołał się na drodze prawnej do Stolicy Apostolskiej.

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