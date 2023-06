Kaczyński tym ruchem wygra wybory? Wyborcy PiS pewni sukcesu

Spełniły się medialne przewidywania co do politycznej przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył szefowi PiS nominację na wiceprezesa Rady Ministrów. Wcześniej dymisje z funkcji wicepremiera złożyli Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk.

Sondaż. Co myślą Polacy?

Co jednak na ten temat myślą zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości? Z sondażu pracowni Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że aż 74 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy pozytywnie ocenia przetasowania w rządzie i uważa, że Kaczyński pomoże PiS wygrać wybory parlamentarne. Odpowiedź "zdecydowanie tak" zaznaczyło 36 proc., a 38 proc. wskazało opcję "raczej tak".

Nieco ponad jedna czwarta zwolenników PiS nie podziela jednak tego optymizmu. 8 proc. ankietowanych twierdzi, że powrót Kaczyńskiego do rządu "zdecydowanie nie" pomoże PiS wygrać wyborów. 18 proc. respondentów wskazało odpowiedź "raczej nie".

Badanie Instytut Badań Pollster dla "Super expressu" zrealizowano w dniach 16-18.06.2023 roku na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Sondaż na temat powrotu Kaczyńskiego do rządu. Co na to Polacy?

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu.Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc. Zdania na temat nie ma nieco ponad jedna piąta respondentów (20,2 proc.).

Sondaż przygotowany przez United Surveys przeprowadzono w dniach 16-18 czerwca na próbie 1000 osób.

