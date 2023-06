Kaczyński wraca do rządu. Prezes PiS wicepremierem

Zgodnie z zapowiedziami mediów prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów.

Jednocześnie ze stanowisk odwołani zostali Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk, którzy przestali być wicepremierami, ale nadal pełnią stanowiska ministerialne. Oznacza to, że Kaczyński jest obecnie jedynym wicepremierem.

– Dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego, po to aby bardzo sprawnie przeprowadzić te zmiany w Radzie Ministrów, zwłaszcza w obecnych dynamicznych czasach, wobec tego co się dzieje i co obserwujemy na arenie międzynarodowej, także w czym uczestniczymy, wobec wymagań czasów, także u nas w Rzeczpospolitej Polskiej oraz wobec zbliżających się wyborów – mówił podczas uroczystości prezydent Duda.

Przypomnijmy, że prezes PiS od października 2020 r. do czerwca 2022 r. był wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią 2021 r., ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

Sondaż na temat powrotu Kaczyńskiego do rządu. Co na to Polacy?

Tymczasem pracownia United Serves przeprowadziła na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" sondaż, w którym zapytano Polaków, czy Kaczyński powinien wrócić do rządu.Jak podano we wtorek, na podstawie wyników sondażu, najczęściej wskazywaną odpowiedzią było "zdecydowanie nie", którą wybrało 49,7 proc. pytanych. 8,9 proc. uważa, że prezes PiS "raczej nie" powinien wejść w skład Rady Ministrów. Powrót Kaczyńskiego do rządu popiera 21,3 proc. ankietowanych, z czego "zdecydowanie tak" 6 proc., natomiast "raczej tak" 15,3 proc. Zdania na temat nie ma nieco ponad jedna piąta respondentów (20,2 proc.).

Sondaż przygotowany przez United Surveys przeprowadzono w dniach 16-18 czerwca na próbie 1000 osób.

