Złe wieści dla prawicy, KO notuje świetny wynik

Pracownia na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu zapytała wyborców, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Największym poparciem wciąż cieszy się Zjednoczona Prawica. Na drugim miejscu, niezmiennie, znajduje się Koalicja Obywatelska, która odrabia straty. Podium zamyka, zyskująca od kilku tygodni, Konfederacja. Ogółem w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań.

Spadek poparcia dla PiS

Zgodnie z danymi zebranymi przez ankieterów IBRiS, Zjednoczona Prawica może pochwalić się obecnie poparciem w wysokości 32,4 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc. względem poprzedniego badania). Druga Koalicja Obywatelska zanotowała wynik 30,6 proc. (wzrost poparcia o 2,3 pkt. proc.).

Z kolei Konfederacja odnotowała znaczny spadek i w tej chwili ma poparcie w wysokości 11,8 proc. Wcześniej było to 15,2 proc. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga oraz Lewica. Na koalicję PSL i Polski 2050 chce głosować 9 proc. respondentów (2,1 pkt. proc. mniej), a na Lewicę - 7,7 proc. (wcześniej było to 8,1 proc.). 8,5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos - to o ponad dwa razy więcej niż miesiąc temu.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 18-21 sierpnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie 1000 pełnoletnich obywateli RP, zamieszkałych na terenie całego kraju.

Referendum w dniu wyborów

15 października równolegle do wyborów parlamentarnych odbędzie się referendum. Polacy odpowiedzą w nim na cztery pytania: