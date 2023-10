To ostatni sondaż przed ciszą wyborczą. Zobacz, kogo popierają Polacy

Badanie przeprowadziła pracownia Estymator. W naszym sondażu do Sejmu wchodzi pięć partii – PiS, KO, Trzecia Droga, Konfederacja oraz Nowa Lewica. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 63 proc.

Sondaż DoRzeczy.pl: PiS i KO nieznacznie tracą

Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska, Republikanie) / Kukiz’15 uzyskała w sondażu 36,7 proc., co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania Estymatora. Druga pozostaje Koalicja Obywatelska (w tym Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska), którą wskazało 29,9 proc. respondentów (-0,6 pkt proc.). Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga (w tym Polska 2050 / Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska) z poparciem 10,1 proc. (wzrost poparcia o 0,7 pkt proc.).

W takim układzie do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja (w tym Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy) – 9,7 proc. (+0,4 pkt proc.) oraz Nowa Lewica (w tym Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem), która może liczyć na takie samo poparcie, czyli 9,7 proc. (+0,4 pkt proc.).

Żadnego posła do Sejmu nie wprowadziliby za to Bezpartyjni Samorządowcy. Chęć głosu na BS deklaruje 2,7 proc. badanych, czyli o 0,7 pkt. proc. mniej niż w badaniu z 5-6 października. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc.

Podział mandatów

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco:

Zjednoczona Prawica 202

Koalicja Obywatelska 153

Trzecia Droga 37

Konfederacja 35

Nowa Lewica 32

"Inni" – 1

Takie wyniki oznaczają, że ani Zjednoczona Prawica ani opozycja lewicowo-liberalna nie miałyby odpowiedniej liczby posłów do sformowania większości sejmowej. Ewentualna koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzyskałaby 222 mandaty. Języczkiem u wagi stałaby się zatem Konfederacja, bez której utworzenie rządu byłoby niemożliwe.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 października 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1095 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.



