Kogo popierają Polacy? Hołownia ma duże kłopoty

W najnowszym sondażu dwie największe formacje uzyskały niemal takie samo poparcie. Na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 30,2 proc. badanych, podczas gdy na Zjednoczoną Prawicę 29,1 proc.

Na podium znalazła się jeszcze Trzecia Droga, którą popiera jednak zaledwie 9 proc. respondentów. Dalej znalazły się Lewica z wynikiem 8,5 proc. oraz Konfederacja – 8 proc.



2,4 proc. ankietowanych chciałoby zagłosować na inną partię, a 12,8 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 8-11.03.2024, na ogólnopolskiej próbie 1088 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Konflikty w ramach koalicji

Rządzącą koalicję trawią kolejne kryzysy. Między KO, Lewicą i Polską 2050 dochodzi do sporów w kwestii realizacji obietnic wyborczych, a największe emocje zdaje się budzić kwestia aborcji. Niemniej w ostatnim czasie emocje rozgrzewa również wyborów prezydenckich we Wrocławiu, w którym startować planuje Jacek Sutryk. Z wewnętrznych sondaży wynika, że Koalicja Obywatelska będzie miała ciężką przeprawę w tym mieście. Wybory wygrywa Jacek Sutryk, a kandydat KO może nie wejść do II tury. Na niedawnym posiedzeniu zarządu Platformy Obywatelskiej doszło do ostrego sporu ws. Sutryka.

– To była trudna rozmowa. Nie chodziło tylko o Wrocław, ale też inne sprawy. W pewnym momencie Donald, który widział, ile jest sporów, stwierdził, że jeśli przez kłótnie damy ciała w kilku najbliższych wyborach, to do władzy wróci PiS, a wszyscy obecni na tej sali, pójdą siedzieć – mówi w rozmowie z Onetem jeden z członków władz Platformy Obywatelskiej.

