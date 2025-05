Sondaż dzień przed ciszą wyborczą. Nawrocki zyskuje, Trzaskowski traci

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. To być może ostatni sondaż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Nawrocki goni Trzaskowskiego

Z ankiety wynika, że przed pierwszą turą kandydat KO na prezydenta, traci przewagę nad popieranym przez PiS prezesem IPN.

Chęć oddania głosu na Trzaskowskiego zadeklarowało 31,5 proc. badanych, co oznacza, że prezydent Warszawy w zestawieniu do badania z 7 maja stracił 1,7 punktu proc. poparcia. Nawrocki może liczyć na 26,6 proc. głosów – jest to wzrost o 3,4 punktu procentowego.

Wynik ten wskazuje, że na przestrzeni zaledwie jednego tygodnia Nawrocki zmniejszył stratę do Trzaskowskiego o 5,1 punktu procentowego.

Sondaż prezydencki: Mentzen trzeci, Hołownia przed Biejat

Trzeci jest jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Ekonomista dostał w tym sondażu 11,7 proc. badanych, co oznacza 1,9 punktu procentowego mniej niż w poprzednim.

Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, utrzymał poparcie na poziomie 7,5 proc.

Delikatny wzrost poparcia zanotowała kandydatka Nowej Lewicy, Magdalena Biejat, na którą jest gotowych głosować 6,7 proc. badanych (wzrost o 0,6 punktu procentowego).

Przypomnijmy, że w sondażu IBRiS na zlecenie Onetu opublikowanym w czwartek, to wicemarszałek Senatu wyprzedziła marszałka Sejmu i wyszła na czwarte miejsce.

Jej były kolega partyjny Adrian Zandberg zyskał 0,7 punktu proc. poparcia i uplasował się na piątym miejscu z poparciem 4,4 proc.

Tuż za kandydatem Razem jest kandydat Konfederacji Korony Polskiej – kompletnie cenzurowany przez zdecydowaną większość mediów – Grzegorz Braun, który uzyskał 4,1 proc. poparcia (wzrost o 0,6 punktu proc.).

Wieloletnia działaczka PZPR i SLD, skonfliktowana z Włodzimierzem Czarzastym Joanna Senyszyn, po wzroście o 1,8 punktu proc. poparcia, uzyskała 2,4 proc. głosów.

Marek Jakubiak może liczyć na 2 proc. wskazań (to wzrost o 0,2 punktu proc.), a szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski 1,8 proc. (wzrost o 0,2 punktu proc.). Pozostali kandydaci – Artur Bartoszewicz, Marek Woch i Maciej Maciak – łącznie zdobyli 1,3 proc. poparcia.

Druga tura. Wynik bez uwzględnienia niezdecydowanych

W badaniu zapytano respondentów, jak zagłosowaliby w drugiej turze wyborów prezydenckich, w której Rafał Trzaskowski zmierzyłby się z Karolem Nawrockim. Z sondażu wynika, że faworytem tego starcia byłby Trzaskowski, uzyskując poparcie na poziomie 56,2 proc. Na Nawrockiego zagłosowałoby 43,8 proc. ankietowanych.

W analizie uwzględniono jedynie odpowiedzi osób, które zadeklarowały już, na którego kandydata oddadzą swój głos – wyborcy niezdecydowani nie zostali brani pod uwagę.

Badanie przeprowadzono w dniach 13–15 maja na grupie 1500 dorosłych mieszkańców Polski. Błąd oszacowania wynosi maksymalnie 3 punkty procentowe. Badanie miało charakter ogólnopolski i zostało przeprowadzone techniką mix-mode – wykorzystano zarówno wywiady telefoniczne (CATI), jak i wywiady internetowe (CAWI).

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, czyli już w najbliższą niedzielę, a druga 1 czerwca.

Czytaj też:

Lisicki i Ziemkiewicz oceniają 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Blaski i cienie