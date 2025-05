Szykuje się sensacja? Hołownia przegoniony

Do urn pójdziemy już w niedzielę 18 maja. Wiele wskazuje na to, że nie obędzie się bez drugiej tury, którą zaplanowano na 1 czerwca. Najprawdopodobniej znajdą się w niej kandydaci dwóch największych formacji – Rafał Trzaskowski (KO) i Karol Nawrocki (PiS). Ciekawa walka rozegra się o dalsze miejsca, na co wskazuje najnowsze badanie preferencji wyborczych Polaków.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Onetu wynika, że liderem pozostaje kandydat KO, który może liczyć na wygraną w I turze wyborów prezydenckich z wynikiem 32,6 proc. Drugi jest Karol Nawrocki, którego chce poprzeć 26,4 proc. uczestników badania. Trzecie miejsce zajmuje niezmiennie reprezentujący Konfederację Sławomir Mentzen – 10,8 proc. wskazań.

Sensacja na czwartym miejscu

Sensacja na dalszych pozycjach. Dotychczas czwarty był Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. Jednak w sondażu pracowni IBRiS, prześcignęła go kandydatka Lewicy Magdalena Biejat. Uzyskała ona 6 proc., a Hołownia – 5,3 proc.

Pozostali kandydaci to: Adrian Zandberg (3,4 proc.), Grzegorz Braun (2,7 proc.), Krzysztof Stanowski (1,6 proc.), Joanna Senyszyn (1,5 proc.), Marek Jakubiak (1 proc.), Artur Bartoszewicz (0,2 proc.), Maciej Maciak (0,2 proc.) i Marek Woch (0,2 proc.). Aż 8 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego kandydata.

Frekwencja w wyborach prezydenckich

Chęć udziału w wyborach prezydenckich zdecydowanie deklaruje 50,5 proc. Polaków. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 8,4 proc. badanych. "Raczej nie" i "zdecydowanie nie" – te odpowiedzi wybrało odpowiednio 15,5 oraz 23 proc. uczestników sondażu. 2,7 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o udział w wyborach 18 maja.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13.05 na grupie 1072 osób (metoda CATI).

