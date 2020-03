Raw Air 2020: Zawody w Oslo bez udziału publiczności. Powodem koronawirus

Władze Oslo podjęły decyzję o rezygnacji z organizacji imprez masowych. Oznacza to, że kibice nie będą mogli przyglądać się zmaganiom skoczków. Taką informację podał portal nrk.no.

– Obiekt narciarski będzie zamknięty dla publiczności. Zachęcamy do tego, by w ten weekend nie odwiedzać terenów sąsiadujących ze skocznią. Obawiamy się, że ludzie nie będą stosować się do zaleceń dotyczących utrzymywania higieny. Istnieje zatem większe ryzyko zakażenia –przekazał Svein Lyngroth, przedstawiciel Departamentu Rady Miasta Oslo ds. osób starszych, zdrowia i pracy.

Na razie nie wiadomo, czy publiczność będzie mogła być obecna podczas kolejnych etapów cyklu Raw Air 2020.