Artur Szpilka wywołał skandal na gali. Jest nagranie

Chodzi o kontrowersyjnego użytkownika Twittera, który używa pseudonimu "Ajtuj Szminka". To on wymyślił walkę Marcin Siwy kontra Kamil Bodzioch na piątkowej gali w Piątkach. Jednak to nie w ringu, a poza nim doszło do skandalu, który odbił się szerokim echem w świecie polskiego boksu.

– Wielokrotnie już, nie pamiętam kiedy, bo nie robię screenów, "Ajtuj Szminka" obrażał mnie, moją rodzinę, moją kobietę, że myślałem, że jak go złapię... Ale gdy zobaczyłem tego chłopaka, wyglądał mi na takiego jakiegoś pokrzywdzonego życiem... Chciałem porozmawiać z nim, podszedłem do niego, było bardzo dużo osób wokół, słyszeli to – powiedział w rozmowie z Ringpolska.pl Artur Szpilka.

– Zapytałem bez złości: "czemu obrażasz moją rodzinę, mnie, wyzwiskami", a on powiedział: "bo jest wolność słowa". Ja już nie wytrzymałem, jak on to powiedział, to mu naplułem i tyle – stwierdził pięściarz.

Sprawę skomentował m.in. dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. "Dzisiaj po raz kolejny została przekroczona granica żenady. Szkoda, że zawsze ten sam..." – napisał na Twitterze.