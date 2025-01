Owsiak ujawnił, ile już zebrała WOŚP. "Do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych!"

Zbliżający się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku, wywołuje dyskusję wokół działalności fundacji i jej założyciela Jerzego Owsiaka.

Na antenie Kanału Zero Piotr Wielgucki, znany w internecie jako "Matka Kurka", omówił m.in. kwestię tego, jak WOŚP rozlicza się z przekazanych pieniędzy z 1,5 proc. podatku. Z dokumentów przedstawionych przez Wielguckiego wynika, że fundacja z zebranych 18 mln zł ponad 2 mln zł przekazała na pomoc Ukrainie, a równo 10 mln zł przeznaczyła na organizację festiwalu Pol&Rock (wcześniej Przystanek Woodstock). Ponadto 143 tys. zł trafiło na pomoc humanitarną w Turcji, a kolejne 23 tys. zł na "audyt sprawozdania finansowego".

Owsiak grzmi: Brudny paluch nienawiści

W sobotę Jerzy Owsiak opublikował na Facebooku wpis, w którym zwrócił się "do TV Republika, wPolsce24 i innych nieprzychylnych". "Wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla Was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt. Jutro gramy finałowo, a na naszym koncie już 38 392 158 złotych (ponad 5 milionów więcej niż rok temu o tej porze) deklarowanych i faktycznych wpłat. Przy wielu takich aktywnościach informacja od darczyńców, że spotykając się z takim hejtem, dają drugie tyle. Tego się spodziewaliście? No i że wartość tej Waszej kampanii to 3 850 000 zł! Takie dane podał Instytut Monitorowania Mediów w raporcie na zlecenie Fundacji Basta. Od 1 do 12 stycznia ogrom złych newsów i ani jednego pozytywnego" – napisał.

Prezes WOŚP odniósł się również do akcji "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". "W tym samym czasie Wy zbieracie pieniądze na nowe studio, a my na sprzęt dla onkologii i hematologii dziecięcej" – stwierdził.

"I nawet jeśli w Finale zbierzemy może dwa razy tyle, a może trzy razy tyle, co mamy dzisiaj, to co do grosza, jak zawsze, wydamy wszystkie pieniądze na sprzęt. Z którego także Wy i Wasi nielubiący nas ziomale będą korzystać! A teraz ważna uwaga! Chcecie uzbierać na to studio, to przypatrzcie się jak My, czyli Polacy, tu nad Wisłą i na całym świecie to robimy! Będzie trudno, ale spróbujcie ogarnąć te kolory, radość, zaangażowanie, wolontariat i empatię! I nie próbujcie przeszkadzać! Przepraszam wszystkich dobrych ludzi, którzy wystawili swoje granie, pomysły i licytacje, a do których brudny paluch nienawiści wrzucił tam swoje trzy grosze! Nie damy się! Jutro zagramy jak nigdy!!! Kocham Was i już!" – napisał.

