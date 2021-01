Szerpowie w niebie

W himalaizmie teoretycznie chodzi o pokonywanie własnych słabości, osiąganie celów. Wchodzenie na góry ma bowiem w ogóle trudny do uchwycenia sens. Polski gigant Jerzy Kukuczka mówił, że chodzi o „szukanie smaku życia”. Zawsze jednak okazywało się, że jest coś, co ten smak życia wzmacnia – bycie pierwszym. Przykładów mamy wiele. Wprawdzie Kukuczka i Reinhold Messner odżegnywali się od takiego patrzenia na sprawę, to jednak obaj próbowali zdobyć Koronę Himalajów i Karakorum, czyli 14 głównych ośmiotysięczników. Polak ruszał spóźniony, gdy Włoch miał już na koncie kilka gór, ale wcale nie był bez szans. Chciał lepiej, inaczej. Dlatego Kukuczka pokonywał te szczyty nowymi, trudnymi drogami albo zimą.