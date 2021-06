Polacy żegnają się z Euro 2020. To koniec marzeń

Spotkanie rozpoczęło się dla naszej kadry fatalnie. Już w 2. minucie meczu Emil Forsberg przedarł się przez polską obronę, oddał strzał i zdobył bramkę.

Polacy mieli szansę odpowiedzieć w 17. minucie. Po wykonaniu rzutu rożnego w polu karnym Szwedów doszło do ogromnego zamieszania, a Robert Lewandowski dwukrotnie trafił w poprzeczkę.

Do końca pierwszej połowy Szwecja nie oddała prowadzenia.

Lewandowski dał Polakom nadzieje

Po przerwie Polacy zaczęli ofensywnie, ale to Szwedzi zdobyli kolejną bramkę i podwyższyli na 2:0.

Nadzieje wróciły w 61. minucie meczu, kiedy fantastycznym strzałem popisał się Robert Lewandowski, trafiając do siatki. Najlepszy polski piłkarz pokonał szwedzkiego bramkarza jeszcze raz w 84. minucie, doprowadzając do remisu i przedłużając nasze marzenia o awansie.

Niestety, Szwedzi rozwiali nadzieje Biało-Czerwonych w doliczonym czasie gry. Za dużo miejsca w polu karnym Polacy zostawili Viktorowi Claessonowi, który przypieczętował wygraną Szwedów 3:2.

Koniec Euro dla Polaków

Nasza reprezentacja kończy swoją przygodę na Euro 2020 z jednym punktem w grupie i wraca do domu. Bilans meczów na tym turnieju to dwie porażki (ze Słowacją i Szwecją) i jeden remis (z Hiszpanią).

Przed rozpoczęciem Euro 2020 prezes PZPN Zbigniew Boniek mówił, że celem minimum dla Polski jest wyjście z grupy. – Plan minimum to my chcemy wyjść z grupy. O tym głośno nie mówimy, ale to jest cel nas wszystkich, was, kibiców. Chcemy wyjść z grupy i dojść do fazy pucharowej. Natomiast co się potem zdarzy, to wszystko jest możliwe – stwierdził Boniek.

Czytaj też:

Polska przegrała ze Szwecją. Reaguje Boniek