Euro 2020. Boniek wyznaczył cel minimum dla reprezentacji Polski

– Widełki pomiędzy planem minimum a planem maksimum są bardzo szerokie. Plan minimum to my chcemy wyjść z grupy. O tym głośno nie mówimy, ale to jest cel nas wszystkich, was, kibiców. Chcemy wyjść z grupy i dojść do fazy pucharowej – mówił Boniek w czwartek na konferencji prasowej w Opalenicy, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do Euro 2020.

– Natomiast co się potem zdarzy, to wszystko jest możliwe. Zależy na kogo wpadniemy, gdzie wpadniemy, z kim będziemy grali. Tych czynników będzie szalenie dużo – podkreślił prezes PZPN.

Boniek: Jestem zakochany w tej drużynie

Dodał, że jest "zakochany" w drużynie reprezentacji Polski. – To jest moja drużyna od pięciu lat. Drużyna, gdzie na najważniejszych pozycjach grają piłkarze, z którymi pięć lat jesteśmy tutaj wszyscy razem. Stworzyliśmy tej drużynie fantastyczne warunki. Przez pięć-sześć lat, od kiedy odszedł trener Nawałka, nie przypominam sobie, żeby był jakikolwiek problem z tą drużyną, czy to na boisku, czy poza boiskiem – oświadczył.

– Wszystko jest poukładane od A do Z i muszę powiedzieć, że ja tę drużynę lubię naprawdę, i jak wygrywają i jak przegrywają, chociaż tych porażek specjalnie za dużo nie było – dodał Boniek.

"Ja też mam swoje marzenia"

Zapytany o potencjalny skład na mecz ze Słowacją prezes PZPN stwierdził, że "to problem po stronie sztabu, żeby wiedzieli, jaka jedenastka ma grać". – Każdy ma jakieś swoje marzenia, sny, przemyślenia ja też na pewno takie mam, natomiast nie będziemy tutaj absolutnie o tym mówili – powiedział Boniek.

W fazie grupowej Euro 2020 Polska rozegra trzy mecze: ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

