Groźby wobec Sakiewicza i dziennikarzy TV Republika. "Policja rozpoczęła czynności"

"Po moim doniesieniu o licznych groźbach karalnych (w tym pozbawienia życia) wobec mnie i moich współpracowników policja rozpoczęła czynności w tej sprawie. Jutro rano mam zostać przesłuchany" – poinformował we wtorek za pośrednictwem platformy X Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika oraz redaktor naczelny "Gazety Polskiej".

twitter

Portal Niezależna.pl podał, że Sakiewicz złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa gróźb karalnych, zniesławienia, znieważenia oraz tłumienia krytyki prasowej wobec dziennikarzy TV Republika i samej stacji. "Chodzi o hejt, jaki wylewa się w sieci pod adresem dziennikarzy mediów Strefy Wolnego Słowa, a konkretnie – samego Sakiewicza, a także Danuty Holeckiej, Michała Rachonia oraz Tomasza Duklanowskiego, jak również całej stacji TV Republika" – przekazano.

Sakiewicz: Kampania hejtu

"A was, k***y pisowskie hejtowałem, hejtuje i będę hejtować póki każdy z was nie zdechnie, czego wam i całej mafii zwłaszcza z Torunia agenta SB Rydzyka życzę z całego serca", "przez 8 lat atakowałem PiS i całą tę mafię, atak był jest i będzie dotkliwy. Te szmaty (bo ludźmi nie są) bały się konfrontacji z prawdą. Jak ćpuny, zapie******ą do kościła, by pokazać jacy są świętoje****i. A prawda jest inna [pisownia oryginalna – red.]" – to tylko przykładowe komentarze i groźby, które zostały zamieszczone w sieci.

– Dostaliśmy szereg gróźb pozbawienia życia nas, naszych rodzin, dzieci – powiedział na antenie TV Republika Tomasz Sakiewicz. – To nakręcana przez osoby publiczne kampania hejtu, a wszystko dlatego, że chcemy dowiedzieć się, co stało się z pieniędzmi dla powodzian – dodał.

Skargi na TV Republika

W ubiegłym tygodniu prezes WOŚP Jerzy Owsiak poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Oskarżył przy tym telewizje Republika i wPolsce24 o "szczucie" i "manipulacje". 8 stycznia policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb wobec Owsiaka. 71-latek z Nowego Sącza przyznał się i złożył obszerne wyjaśnienia, w których wyraził słowa ubolewania. Natomiast w poniedziałek policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę, który groził szefowi WOŚP śmiercią i nawoływał do jego zabójstwa, oferując za to 100 tys. zł.

W ostatnich dniach do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napływają skargi na TV Republika i wPolsce24. W piątek przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przekazał, że Rada otrzymała do tej pory ponad 300 skarg na TV Republika w kontekście WOŚP. – W tej sytuacji mam obowiązek rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego – oznajmił.

Czytaj też:

"Wolność słowa ma swoje granice". Dziennikarka domaga się odebrania koncesji TV RepublikaCzytaj też:

"TV Republika to szczujnia". Sakiewicz po słowach Kotuli zapowiada pozew