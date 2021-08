Legia vs Dinamo Zagrzeb. Piękna oprawa na Łazienkowskiej

W rewanżowym meczu trzeciej rundy mistrzowie Polski ulegli chorwackiemu Dinamo Zagrzeb 0:1 po trafieniu Bartola Franjicia. Legii powalczy wobec tego o fazę grupową Ligi Europy.

Legia Warszawa 0-1 Dinamo Zagrzeb

W ataku pozycyjnym mistrzowie Chorwacji nie byli w stanie przełamać defensywy polskich piłkarzy. W 20 minucie udało im się jednak zaskoczyć legionistów po szybkim ataku po stracie Andre Martinsa. Na 20 metrze piłkę dostał Ivanusec i znakomicie wypatrzył wchodzącego z głębi pola lewego obrońcę Bartola Franjicia. Ten odebrał fantastyczne podanie i w 20. minucie precyzyjnym uderzeniem pokonał Boruca, dając Chorwatom prowadzenie.

Legia rzuciła się do odrobienia straty, jednak w pierwszej odsłonie nie wypracowała zbyt wielu okazji. Legioniści ograniczali się do dośrodkowań głównie z prawej flanki. Pod bramką Dinama zagotowało się po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z lewej strony boiska. Piłkę po wrzutce uderzył głową Luquinhas, ustawiony bliżej pierwszego słupka bramki. Futbolówka poszybowała za kołnierz bramkarza i niestety zatrzymała się na poprzeczce. Była to najlepsza okazja Legii do wyrównania. Mistrzowie Polski próbowali też kilku strzałów z dystansu.

Druga połowa to kolejne, coraz odważniejsze ataki Legii. „Z dystansu próbował wprowadzony z ławki Josue, a następnie Luquinhas. „Najbliżej było w 67. minucie, kiedy rzut wolny z głębi pola wykonał Juranović i na piłkę wszedł Wieteska, ale ta trafiła kilka metrów przed bramką go w udo i przeszła obok słupka” – opisuje portal sport.pl.

Kolejne piłki trafiały w pole karne Dinama z bocznych sektorów boiska, jednak strzałów było jak na lekarstwo. Z biegiem czasu Dinamo ograniczało się już wyłącznie do obrony, z rzadka wyprowadzając nieudane kontrataki.

Piłkarze Dinama utrzymali korzystny wynik i zagrają o Ligę Mistrzów z Sheriffem Tiraspol. Z kolei Legia Warszawa zagra o fazę grupową Ligi Europy ze Slavią Praga.

Never Forgive – piękna oprawa na Łazienkowskiej

W mediach internauci opublikowali liczne zdjęcia z pięknej oprawy przygotowanej przez kibiców Legii.

