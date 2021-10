Mistrz świata nie zagra już dla swojej reprezentacji. Nie spodobał mu się biseksualny Superman

Wszystko zaczęło się od... Supermana. Wydawca komiksów w ostatnim czasie poinformował, że w superbohater w następnej historii dokona on coming outu i wyjawi swoją biseksualności. Tę informację ośmielił się skrytykować na Instagramie utytułowany sportowiec.

"To tylko rysunek. Nic wielkiego. Idźmy w to dalej, to zobaczysz, gdzie skończymy" – napisał siatkarz.

instagram



Jego wpis błyskawicznie spotkał się z krytyką niemal całego środowiska. Fiat, sponsor klubu, w którym występuje na co dzień Mauricio Souza, zażądał od pracodawcy siatkarza podjęcia "odpowiednich środków", które odzwierciedlałoby "niepodlegające negocjacjom stanowisko w sprawie poszanowania różnorodności". "Fiat odrzuca wszelkiego rodzaju wypowiedzi promujące nienawiść i wykluczenie" – zaznaczono w komunikacie.

W efekcie Minas Tenis Clube najpierw zawiesił i ukarał grzywną Souzę, po czym ostatecznie rozwiązał z nim współpracę. Siatkarz może też zapomnieć o dalszym reprezentowaniu swojego kraju.

– Jestem rozczarowany. Zachowanie Mauricio było nieakceptowalne. Jestem wielkim przeciwnikiem wszelkich uprzedzeń, homofobii czy rasizmu. W reprezentacji Brazylii nie ma miejsca dla homofobicznych sportowców – powiedział selekcjoner reprezentacji Brazylii Renan Dal Zotto w rozmowie z dziennikiem "O Globo".



"Niestety, nie można już podzielić się swoją opinią"

Po fali hejtu, która wylała się na zawodnika, głos w mediach społecznościowych zabrał sam Mauricuo Souza. – Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni moją opinią: że bronię tego, w co wierzę. Nie taki był mój zamiar. Szanuję wszystkich. Zawsze ich szanowałem na boisku, jak i poza nim. Grałem z kilkoma homoseksualistami i zawsze ich szanowałem – mówił w nagraniu.

– Niestety, nie można już podzielić się swoją opinią i stawiać wartości ponad wszystko inne, wartości rodzinnych, w które wierzymy. Ale wasze wartości musimy szanować za wszelką cenę. Jeśli tak nie robimy, jesteśmy nazywani homofobami i uprzedzonymi osobami. Nie zgadzam się z tym – dodał zawodnik.



Mauricio Souza Brazylię reprezentuje od 2011 roku. Zdobył m.in. złoty medal na igrzyskach olimpijskich w 2016 r., mistrzostwo świata w 2019 r. oraz wygrał Ligę Narodów w roku 2021.

Czytaj też:

"Nadal przyjmuj Komunię Świętą". Skandaliczne słowa papieża Franciszka do Joe BidenaCzytaj też:

Kto może poprowadzić kadrę siatkarzy? Świderski podał jedno nazwisko