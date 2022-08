Były wicepremier Rosji wybrany prezydentem międzynarodowej federacji

Dworkowicz jest politykiem i ekonomistą. W maju 2012 roku objął stanowisko wicepremiera Federacji Rosyjskiej. Swego czasu został wyróżniony Orderem Honoru, czyli rosyjskim odznaczeniem państwowym, nadawanym za zasługi cywilne obywatelom kraju oraz cudzoziemcom.

W 2018 roku Rosjanin po raz pierwszy został wybrany prezydentem Międzynarodowej Federacji Szachowej.

FIDE. Wybór Rosjanina

Podczas wyborów FIDE, które w tym roku odbywały się w Indiach, Arkadij Dworkowicz wywalczył reelekcję. Co ciekawe, jego rywalem był Ukrainiec Andrij Baryszpolets. Wybór miał więc mocne podteksty, związane z napaścią rosyjską na Ukrainę. Jednak jak podał w niedzielę portal WP Sportowe Fakty, Dworkowicz wygrał wybory z przytłaczającą przewagą, uzyskując dokładnie 157 głosów, podczas gdy ukraiński konkurent otrzymał ich zaledwie 16.

Media zwracają uwagę na trudności, jakie mogą czekać prezydenta Międzynarodowej Federacji Szachowej w czasie pełnienia obowiązków. Sama organizacja FIDE wzbudza duże kontrowersje swoimi decyzjami. Np. zawiesiła rosyjską i białoruską federację szachową, by po kilku dniach pozwolić zawodnikom z tych państw grać w turniejach międzynarodowych pod flagą Federacji.

Garri Kasparow zabiera głos

Od początku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę głos w sprawie zabierał arcymistrz szachowy Garri Kasparow, który podkreślał, że od ponad 22 lat jest "zagorzałym krytykiem" prezydenta Rosji Władimira Putina. Kasparow twierdził między innymi, że działania Putina na Ukrainie były konsekwentnie przygotowywane od ośmiu lat.

– Mogę się teraz poczuć jak Winston Churchill, który też ostrzegał w swoim czasie, ale to obejmowało krótszy okres. Wtedy Hitler z kogoś, kto stanowi jedynie ewentualne zagrożenie, szybko przeobraził się w potwora. Z Putinem trwało to w istocie dwie dekady. I nie jest wcale tak, że to ja wieszczyłem: "Putin zrobi to czy tamto". On sam wprost wykładał swoje plany – mówił arcymistrz w szachach.

Czytaj też:

Kasparow: Ukraina dla Putina jest czymś jak Polska dla Stalina