PiS obiecał salę gimnastyczną przy każdej polskiej szkole

Trwa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu udział biorą prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii, w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki, europoseł Beata Szydło, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Konwencja PiS. Panel sportowy

Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych, wśród których znalazł się także panel sportowy.

Wzięli w nim udział były zawodnik piłki ręcznej Sławomir Szmal, były piłkarz Sebastian Mila, kulomiot i prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski, dziennikarz sportowy Marian Kmita oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka oraz Jan Winkiel, Sekretarz Generalny Polskiego Związku Narciarstwa.

Bortniczuk: Skuteczność w generowaniu dużych przychodów budżetu państwa

Na początku głos zabrał minister sportu Kamil Bortniczuk. – Polski sport służy przede wszystkim polskiej młodzieży. Slogan "sport to zdrowie" jest szczególnie ważny w dzisiejszych, trudnych czasach, kiedy sport musi rywalizować czasami z konkurencją niespecjalnie atrakcyjnych z perspektywy rozwoju społeczeństwa alternatyw, których młoda część społeczeństwa ma całą masę. Myślę o pewnego rodzaju nowinkach technicznych, o internecie, telewizji, telefonach komórkowych. To oczywiście będzie. Ale to powoduje, że tym większego znaczenia nabiera sport, kultura fizyczna i dobrze rozumiany rozwój młodego pokolenia – powiedział minister, zapowiadając, że sport będzie ważnym elementem w programie partii na nadchodzącą kadencję.

Minister powiedział, że resort sportu może być w prowadzonej polityce, tym skuteczniejsze, im większe środki ma do dyspozycji. – Teraz nawiązuję do wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o praprzyczynach naszego sukcesu. Tymi praprzyczynami jest nasza skuteczność w rządzeniu, rozumianą również jako skuteczność w generowaniu dużych przychodów budżetu państwa, w uszczelnieniu systemów podatkowych, w walce z mafiami, w walce ze złodziejstwem, w doprowadzaniu do zdrowego rozwoju gospodarczego, który przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu – powiedział Bortniczuk.

Sala gimnastyczna przy każdej polskiej szkole

– Rok 2015, kiedy przejmowaliśmy władzę od naszych poprzedników, wówczas na sport wydawaliśmy niespełna miliard zł. W projekcie na rok 2023 w budżecie ministerstwa sportu mamy ponad 3,5 mld zł. To jest projekt. Jestem przekonany, że wykonamy go z nadwyżką – zapewniał. Bortniczuk przywołał ogłoszony w ubiegłym roku program budowy hal sportowych.

– Już w przyszłym tygodniu ogłosimy pierwszą listę ponad 300 lokalizacji w całej Polsce, gdzie te hale powstaną. (…) A w ślad za tym ogłosimy kolejny nabór i będziemy tak długo ogłaszali te nabory, i tak długo kontynuowali ten program, aż żadna polska szkoła nie będzie pozbawiona sali gimnastycznej. Chcemy, żeby przy każdej szkole była w pełni funkcjonalna, wymiarowa, dostosowana do potrzeb tej szkoły sala gimnastyczna i do tego doprowadzimy – powiedział minister.

Polityk mówił także o programach rządowych. – Program "team 100" pierwotnie miał wspierać rocznie stu najzdolniejszych polskich sportowców i trenerów, a my doprowadziliśmy do takiego wzrostu - i to były jeszcze decyzje pana premiera Glińskiego - że w miejsce tych stu wspieramy niemalże 1500 sportowców – mówił polityk.

– Od przyszłego roku, w ramach środków z ministerstwa sportu, będziemy dofinansowywać wynagrodzenia dla nauczycieli wf-u w klasach 1-3, żeby przynajmniej jedna lekcja w tygodniu była prowadzona przy asyście nauczyciela wf-u – dodał.

