Gracz NBA nie klękał przed BLM. Teraz nie cofa się przed woke

Jonathan Isaac to zawodnik drużyny Orlando Magic z amerykańskiej ligi NBA. W okresie szczególnego naporu "aktywistów" i organizatorów ruchu Black Lives Matter zachował zdrowy rozsądek i jako jedyny ze swojej drużyny nie uczestniczył w seansach klękania w hołdzie narzucanej Amerykanom ideologii.

Teraz zawodnik poinformował o uruchomieniu marki odzieżowej, która ma promować konserwatywne wartości i sprzeciwiać się szerzącej się w Stanach Zjednoczonych tzw. ideologii woke. Portal Breitbart zwraca uwagę, że Jonathan Isaac ponownie staje w obronie swoich przekonań w momencie, kiedy Ameryka ugina się pod presją radykalnej lewicy.

UNITUS. "Nie musimy się wstydzić"

Koszykarz napisał na Twitterze, że ta sama wolność rynkowa, która służy lewicowym korporacjom do "podważania wartości chrześcijańskich", będzie jego atutem dla "tworzenia alternatywy".

Marka nazwana UNITUS to oferta kierowana zarówno do zespołów sportowych, jak i do innych klientów. – Kiedy dzień staje się coraz ciemniejszy i ciemniejszy, i coraz bardziej szalony – stajesz w obronie tego, podejmujesz walkę, co do której jesteś przekonany, że będzie tylko trudniejsza – ale jednocześnie będzie ona coraz bardziej i bardziej potrzebna – powiedział Issac, komentując swoje przedsięwzięcie.

"Możemy być dumni z tego, w co wierzymy. Nie musimy tego ukrywać ani się tego wstydzić" – powiedział Isaac Amali Ekpunobi z Prager U w filmie dokumentalnym Unwoke Inc.

