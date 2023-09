UEFA zaczyna luzować sankcje wobec Rosjan? "To pierwszy krok"

Portal Sport24.ru podał, że rosyjski sędzia piłkarski Siergiej Karasiew uczestniczył w spotkaniu arbitrów UEFA, które odbyło się 3-6 września w szwajcarskim Nyonie, i niedługo może poprowadzić międzynarodowy mecz. Według ustaleń dziennikarzy, sędzia przeszedł wszystkie niezbędne sprawdziany.

Siergiej Karasiow urodził się 12 czerwca 1979 r. w Moskwie. Od 2010 r. jest arbitrem międzynarodowym, znalazł się na liście 35 sędziów na mistrzostwa świata w 2018 r., prowadził także mecze na mistrzostwach Europy w 2016 i 2021 r.

Sankcje UEFA wobec Rosjan

Rosyjscy sędziowie piłkarscy zostali zawieszeni w ramach sankcji Europejskiej Federacji Piłki Nożnej na Rosję za atak zbrojny na Ukrainę. Jednak zdaniem portalu Sport24.ru, UEFA zaczyna luzować obostrzenia wobec Rosjan.

– Ponieważ Siergiej Karasiew spełnił standardy, będzie brany pod uwagę, aby prowadzić mecze. Generalnie mówiłem już, że to pierwszy krok, aby nie tylko nasi sędziowie, ale i reprezentacje wróciły na europejski poziom. Musimy zrozumieć, jak długo będzie to jeszcze trwało. Ale to pierwszy krok nie tylko dla niego, ale dla wszystkich naszych sędziów i piłkarzy – skomentował były arbiter piłkarski Aleksiej Nikołajew.

Przypomnijmy, że już kilka dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę zarówno UEFA, jak i FIFA zdecydowały się zawiesić reprezentację Rosji w rozgrywkach międzynarodowych. Federacje wystosowały wówczas wspólny komunikat, w którym przekazały, że rosyjska drużyna narodowa oraz rosyjskie kluby piłkarskie zostały objęte karą zawieszenia. Decyzje te zostały przyjęte przez Biuro Rady FIFA i Komitet Wykonawczy UEFA, czyli odpowiednio najwyższe organy decyzyjne obu instytucji w tak pilnych sprawach.

"Świat piłkarski jest w tej kwestii zjednoczony i wyraża pełną solidarność ze wszystkimi dotkniętymi wojną ludźmi na Ukrainie. Obaj prezydenci federacji mają nadzieję, że sytuacja na Ukrainie ulegnie znacznej i szybkiej poprawie, aby piłka nożna znów mogła być nośnikiem jedności i pokoju między ludźmi" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

