Polski piłkarz kończy karierę reprezentacyjną. "Niektórzy byli nieco zaskoczeni moją decyzją"

Reprezentacja Polski odpadła z Euro 2024 po porażce 1:3 z Austrią w drugiej kolejce fazy grupowej. W swoim pierwszym meczu "biało-czerwoni" przegrali 1:2 z Holandią. W meczu o honor polscy piłkarze zmierzą się z Francuzami (wtorek, 25 czerwca, godz. 18:00).

W poniedziałek jeden z reprezentantów, Kamil Grosicki, poinformował o zakończeniu kariery w kadrze. – Dzisiaj przed treningiem, z dumą i honorem, przekazałem trenerowi oraz kolegom, że to zgrupowanie jest moim ostatnim w reprezentacji. Piękna, ale też smutna chwila. Przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi reprezentowanie barw narodowych zawsze było dla mnie czymś więcej niż mecz. Ale nadszedł ten dzień, gdy ogłaszam zakończenie kariery w kadrze – powiedział na specjalnej konferencji prasowej 36-letni piłkarz.

"Niektórzy byli nieco zaskoczeni moją decyzją"

– Niektórzy zawodnicy byli chyba nieco zaskoczeni moją decyzją. Poinformowałem o tym trenera Probierza tuż przed zajęciami. Mówiłem to już w małym gronie, ale to chyba idealny moment, by rozstać się z kadrą po wielkim turnieju. Zawsze lubiano mnie w szatni, zawsze było wesoło i cieszę się, że udawało się czasem rozluźnić atmosferę. Wszyscy pytali mnie, czy przygotowywałem sobie przemówienie, ale nie. Wolę mówić takie rzeczy od serca. Na ostateczne pożegnanie jeszcze przyjdzie czas, choć trochę emocji w sobie mam. Wzruszenie też jeszcze przyjdzie – stwierdził Kamil Grosicki.

Piłkarz, który na co dzień występuje w Pogoni Szczecin i został uznany najlepszym zawodnikiem ostatniego sezonu Ekstraklasy, rozegrał na Euro 2024 16 minut w starciu z Austrią. W kadrze Polski wystąpił w 94 spotkaniach. Zadebiutował w lutym 2008 r. W reprezentacji strzelił 17 goli i zanotował 24 asysty. Był uczestnikiem mistrzostw Europy 2012 i 2016 oraz mistrzostw świata 2018 i 2022. Należy do Klubu Wybitnego Reprezentanta.

