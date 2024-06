Reprezentacja ukarana za lot samolotem. Szokująca decyzja UEFA

UEFA wprowadziła specjalny system obliczający emisje CO2. Wytyczne europejskiej federacji piłkarskiej mówią, że wszystkie reprezentacje uczestniczące w mistrzostwach Europy w Niemczech powinny przemieszczać się autobusem lub pociągiem, by ograniczyć emisję CO2.

Z 16 drużyn narodowych, które występują w 1/8 finału turnieju, siedem wybrało pociąg, osiem autobus, a tylko Dania zdecydowała się na samolot. Duńska federacja piłkarska (DBU) argumentowała swoją decyzję m.in. skomplikowanym połączenie kolejowym między bazą zespołu we Freudenstadt i Dortmundem, gdzie rozegrany zostanie mecz 1/8 finału Euro 2024 pomiędzy Niemcami a Danią.

Reprezentacja Danii ukarana za podróż samolotem

– Podróż pociągiem wymagałaby kilku przesiadek, a autobusem byłoby to ponad siedem godzin w mało komfortowych warunkach. Dlatego zdecydowaliśmy się na lotniczy czarter ze Stuttgartu do Dortmundu. Uważamy, że ze sportowego punktu widzenia było to najlepsze rozwiązanie – wyjaśnił dyrektor DBU Erik Broegger.

Decyzja Duńczyków bardzo nie spodobała się UEFA. Federacja postanowiła nałożyć karę finansową na Danię. Kara zostanie odjęta od sumy, którą UEFA wypłaci za uczestnictwo reprezentacji w mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech. Dania będzie również musiała wpłacić na specjalny fundusz kompensacje za gości, których zaprosiła na mecz i którzy przylecą do Dortmundu samolotem.

Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech

W piłkarskich mistrzostwach Europy 2024 w Niemczech uczestniczyły 24 drużyny podzielone na sześć grup. Po trzech kolejkach fazy grupowej do 1/8 finału trafiły dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich pozycji. Polska zakończyła swój udział w turnieju na fazie grupowej po porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) oraz remisie z Francją (1:1).

Finał Euro 2024 zaplanowano 14 lipca w Berlinie.

