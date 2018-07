Koniec spekulacji. Luis Enrique nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii

Przypomnijmy, że 22 maja Julen Lopetegui przedłużył kontrakt z hiszpańską federacją aż do 2020 roku. Jednak 12 czerwca Real Madryt poinformował, że Lopetegui po mundialu zostanie następcą Zinedine’a Zidane’a. W związku z tym, hiszpańska federacja postanowiła zwolnić selekcjonera. Zastąpił go Fernando Hierro. Jego bilans w czterech meczach to trzy remisy i jedno zwycięstwo. "La Furia Roja" odpadła w 1/8 finału mundialu z Rosją.

Enrique został w poniedziałek oficjalnie zaprezentowany jako nowy selekcjoner. Jego zadaniem będzie odbudowa drużyny przed meczami Ligi Narodów i zbliżającymi się eliminacjami do mistrzostw Europy.