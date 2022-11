Były dowódca US Air Force: Chiny wykorzystały koronawirusa do zwiększenia wpływów. Zachód bezrefleksyjnie podążył za komunistyczną dezinformacją

Umiejętność projektowania polityki w kraju totalitarnym, a następnie przyjęcie jej przez państwa demokratyczne. Najlepszym tego przykładem są lockdowny, które nigdy nie były częścią żadnego protokołu pandemicznego przed lockdownem w Wuhan 23 stycznia 2020 r.Większość krajów zamknęła swoje gospodarki, więc kontrola Chin nad łańcuchem dostaw wzrosła. Od tego czasu Chiny stosują zerowy COVID, aby zminimalizować podróże do swojego państwa, co oznacza, że coraz więcej komponentów jest obecnie pozyskiwanych wyłącznie w Chinach. Dobrym przykładem jest iPhone.Było to częściowo spowodowane poparciem WHO dla polityki wywodzącej się z Chin, ale także dzięki takim miejscom, jak Imperial College of London, które stworzyły tendencyjny model epidemiologiczny, który rozpoczął terror na całym świecie. Stało się to możliwe zarówno dlatego, że Chiny płacą Imperial College of London dziesiątki milionów dolarów rocznie, ale także dlatego, że KPCh uniemożliwiła jakiekolwiek prawdziwe rozliczenie pochodzenia wirusa.Tedros Adhanom Ghebreyesus szef WHO był kandydatem Chin. Państwo Środka wykorzystało swoje wpływy, aby pozyskać urzędników w instytucjach międzynarodowych i wykorzystują inicjatywy takie jak „Pas i Szlak”, aby ustanowić i utrwalić przyjazny blok polityczny w instytucjach międzynarodowych.Grupa kierowana przez amerykańskiego prawnika Michaela Sengera. Opis i dowody znajdują się w jego książce „Snake Oil – How Xi Jinping Shut Down the World”.Lockdown służył również do kontrolowania populacji Chin. Jak pokazano powyżej, był on również używany do kontrolowania podzespołów wchodzących w zachodnią technologię, np. iPhone. Ostatecznie jednak musicie zrozumieć, że KPCh nie troszczy się już o wzrost gospodarczy w taki sam sposób, jak za Deng Xiaopinga. Teraz bardziej skupia się na czystości ideologicznej. Przywódcy są przekonani, że są na tyle bogaci i zaawansowani, że mogą odzwyczaić się od Zachodu. Właśnie dlatego ostatni zjazd partii KPCh skreślił z listy liderów każdego specjalistę od ekonomii. Wszyscy oni wspierają ideały Xi.Wraz ze skurczeniem się światowej gospodarki zwiększył się udział Chin w globalnym eksporcie.Celem ukrytym była kontrola zarówno krajowa, jak i międzynarodowa.Powinniśmy pozostać przy istniejących protokołach dotyczących pandemii, stosować dobrowolną kwarantannę osób najbardziej narażonych.Tak, poza modelem Imperial College of London filmy przedstawiające ludzi upadających na ulicę w Wuhan i wykorzystywanie mediów społecznościowych do wzmacniania strachu są tym, na czym KPCh skupiła swoją kampanię informacyjną.Rozmawiał

Więcej o książce „Wojna bez zasad. Chiński plan dominacji nad światem”:





Książka „Wojna bez zasad” autorstwa Roberta Spaldinga jest objaśnieniem chińskiego podręcznikapt. „Nieograniczone działania wojenne”. Publikacja „Wojna bez zasad” tłumaczy czytelnikowi z zachodniego kręgu kulturowego wielowymiarowość chińskich działań wojennych.W 1999 roku dwaj pułkownicy Chińskiej Armii Ludowo Wyzwoleńczej, Qiao Liang i Wang Xiangsui, napisali podręcznik pt. „Nieograniczone działania wojenne”, który stał się podstawą kształcenia kadr dowódczych w Chinach. Podręcznik punkt po punkcie ujawnia przyszłym oficerom, jak Państwo Środka zamierza zdominować Zachód za pomocą długoterminowej strategii obejmującej sabotaż korporacyjny, wojnę cybernetyczną i dyplomację, wykorzystującej łamanie międzynarodowego prawa handlowego i prawa własności intelektualnej oraz wyrachowane nadużywanie światowego systemu finansowego.Jak stwierdził jeden z autorów podręcznika, “jedyną zasadą w Nieograniczonych działaniach wojennych jest brak jakichkolwiek zasad”.Wielki chiński plan dominacji nad światem jest realizowany dużo bardziej konsekwentnie i z większym sukcesem niż się to większości z nas wydaje.Jego realizacja nabrała tempa za rządów Xi Jinpinga. Manipulacje wokół pandemii COVID-19, blokowanie przed światem prawdy na temat pochodzenia koronawirusa, czy przejmowanie światowych węzłów komunikacyjnych w zamian za umorzenie długów, to tylko niektóre przykłady realizacji tego zamysłu.- generał brygadier Amerykańskich Sił Powietrznych. Przeszedł w stan spoczynku po ponad 25 latach służby. Autor książki pt. Niewidzialna wojna. Był głównym strategiem ds. Chin przy przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i członkiem Połączonych Sztabów w Pentagonie, a także starszym urzędnikiem USA ds. obrony i amerykańskim attaché wojskowym w Chinach. Zrobił doktorat z ekonomii i matematyki na Uniwersytecie Missouri. Płynnie włada chińskim mandaryńskim.

Książkę „Wojna bez zasad” można zakupić m.in. w księgarni internetowej xlm.pl