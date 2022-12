Finałowy zjazd Akademii Patriotyzmu, czyli III edycja już za nami

Zanim doszło do uroczystej gali, odbyły się jednak zajęcia w ramach znanej już słuchaczom formuły. Najpierw z wiceprezesem Krakowskiego Parku Technologicznego Łukaszem Słoniowskim w formie warsztatu rozmawiali o skutecznym wyznaczaniu i realizowaniu celów. Następnie wspólnie ze słuchaczami innego projektu Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego (Akademii Nowych Mediów) wzięli udział w debacie Młodzi, przyszłość, media…

Drugiego dnia zjazdu na kanwie mundialowych emocji słuchacze AP spotkali się z Arkadiuszem Onyszko - samorządowcem, srebrnym medalistą olimpijskim z Barcelony i byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej. Temat warsztatów to sport, w szczególności jego wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych. Drugi wykład to prelekcja dr. Łukasza Palucha poświęcona temu jak w sposób bezpieczny i rozważny zaciągać kredyty i prowadzić politykę finansową w domowych gospodarstwach. W niezwykle zwięzły i konkretny, ale jednocześnie wyczerpujący sposób dr Paluch opowiadał o podstawach bezpiecznego zarządzania własnym majątkiem ale również rozsądnego korzystania z pieniędzy pożyczonych od banków.

Jak mówi pomysłodawca projektu, a zarazem prezes Centrum im. Władysława Grabskiego: Ostatni zjazd był kwintesencją tegorocznej edycji Akademii. Z jednej strony tematy związane ze współczesnym kreowaniem postaw patriotycznych, w tym przypadku przez sport. Z drugiej umiejętności miękkie w postaci pracy nad sobą, dyscypliną oraz realizacją celów. W końcu wiedza praktyczna, pozwalająca rozsądnie zarządzać własnymi pieniędzmi oraz umiejętnie korzystać z tych pożyczonych. Tak postrzegamy edukację w ramach Akademii. Chcemy by nasi słuchacze nie ograniczali się do sztampowego pojmowania świata. Naszym celem jest poszerzanie ich horyzontów i praktycznej wiedzy. Mamy nadzieję, że to się udało.

Zwieńczeniem drugiego dnia, a zaraz całego projektu była niedzielna gala kończąca III edycję Akademii Patriotyzmu. Podczas jej trwania uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez organizatorów i partnerów projektu. W tym miejscu warto dodać, że dzięki wsparciu Fundacji Revimine, partnera projektu udział w Akademii był dla słuchaczy całkowicie darmowy.

Trzecia edycja za nami, wszystko wskazuje na to, że po krótkim oddechu organizatorzy przystąpią do planowania już IV edycji Akademii, o czym nie omieszkamy poinformować.