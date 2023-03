IV zjazd Akademii Samorządu za nami

Zjazd Akademii Samorządu, jak zawsze, obfitował w wiele ciekawych wykładów, spotkań i debat na temat samorządu, gospodarki i spraw społecznych. Nie zabrakło również ożywionej integracji w postaci warsztatów. Uczestnicy uczyli się wykorzystywać własne kompetencje do sprawdzania zdolności przywódczych.

Akademia rozpoczęła się od spotkania z poseł Katarzyną Sójką z Ostrowa Wielkopolskiego. Była to wyjątkowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy o działalności publicznej służby zdrowia oraz szerzej systemu jego funkcjonowania i finansowania. Młodzi ludzie mieli możliwość skorzystać z wieloletniego doświadczenia gościa, co było tym ciekawsze, że pani poseł jest lekarzem. Podczas spotkania mówiono także o potrzebie większej roli kobiet w polityce i życiu społecznym.

Drugi dzień zjazdu to ćwiczenia praktyczne w postaci gier terenowych i warsztatów w zakresie sztuki debatowania. Uczestnicy uczyli się zręcznej wymiany argumentów podczas starcia słownego. Zwiększali swoją pewność siebie przez możliwość przemawiania przed licznym audytorium. Podczas gry terenowej uczyli się reagowania na sytuacje kryzysowe, co ma kluczowe znaczenie w aktywności publicznej.

Po przerwie obiadowej „ASowicze” wysłuchali prelekcji członka zarządu PKP S.A, Rafała Zgorzelskiego. Otrzymali pokaźną dawkę wiedzy na temat funkcjonowania kolejnictwa w Polsce. Dodatkowo prezes Zgorzelski dużo uwagi poświęcił sytuacji młodych na współczesnym rynku pracy. Zwieńczeniem dnia było spotkanie z Tomaszem Jakubiakiem i Andrzejem Anuszem, którzy wygłosili prelekcję pt. "Organizacje studenckie na przykładzie działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. Przy tej okazji słuchacze wspólnie z gośćmi dyskutowali o najnowszej historii, nawiązując też do współczesnej sytuacji międzynarodowej związanej z wojną na Ukrainie.

Trzeci dzień zjazdu to intensywna praca nad raportem końcowym oraz konsultacje prowadzone przez prezesa fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztofa Tenerowicza poświęcone zakładaniu i rozwijaniu organizacji sektora pozarządowego. Projekt Akademia Samorządu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego uczestnikami jest młodzież z całego kraju.