Inauguracyjny zjazd Akademii Patriotyzmu 2023 za nami

Akademia, której organizatorem jest Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego a Partnerem Strategicznym Totalizator Sportowy, to projekt adresowany do młodzieży, która chce i się aktywnie angażować w życie społeczne. Podczas sześciu kolejnych zjazdów młodzi ludzie będą nabywać nowe kompetencje biorąc udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach m.in. z zakresu mediów, finansów, samorządu czy historii.

Organizatorzy, podobnie jak podczas trzech wcześniejszych edycji projektu duży nacisk kładą przede wszystkim na zajęcia praktyczne. Jak mówi prezes Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztof Tenerowicz:

- Chcemy zachęcać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Pragniemy przełamać stereotyp „szklanego sufitu”, przez który młodzi muszą się przebijać. Nasz projekt to niepowtarzalna szansa na wykształcenie świadomych i profesjonalnych elit, a jednocześnie ludzi pewnych własnej wartości i kompetencji.

Udział w Akademii jest całkowicie darmowy, co jak przyznają uczestnicy ma wpływ na ich udział w zajęciach. Tym bardziej, że słuchacze pochodzą z niemal całego kraju. Jak zauważa Krzysztof Tenerowicz:

Wsparcie takich inicjatyw przez takie podmioty jak nasz Partner Strategiczny, którym w tym roku jest Totalizator Sportowy to najlepszy dowód na to, że są w naszym kraju podmioty, które kształtowanie przyszłych elit gospodarczych, medialnych czy społecznych traktują poważnie. To czytelny sygnał dla młodych, że warto i trzeba korzystać z takich szans.

Pierwszy zjazd rozpoczął wykład dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin pt. „Nie daj się oszukać czyli, o skutecznych narzędziach wsparcia procesów ekonomicznych”. Po nim przyszła kolej na warsztaty i wykład dr. Łukasza Palucha poświęcone finansom publicznym oraz sposobom na zadbanie o własne oszczędności. Drugi dzień otworzyło spotkanie z Miłoszem Horodyskim, dziennikarzem, reżyserem oraz specjalistą PR. Temat to „Jak zarządzać i kreować markę instytucji kultury”. Zwieńczeniem zajęć była pierwsza część warsztatów poświęconych zarządzaniu projektami w organizacjach pozarządowych, które poprowadził pomysłodawca cyklu, wspomniany dr Krzysztof Tenerowicz.

Kolejne zjazdy będą się odbywały aż do września, na który to miesiąc zaplanowano uroczysty finał projektu. Dwa najbliższe zjazdy odbędą się w już w przyszłym miesiącu. Odpowiednio 13. oraz 27-28 maja.