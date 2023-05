Akademia Patriotyzmu na półmetku

Pierwszy dzień zjazdu, sobota, 27 maja rozpoczął się od wykładu dr hab. Klaudii Cymanow-Sosin, pt. „Mówię, więc jestem czyli o trudnej sztuce mówienia i występowania publicznie”. W praktycznych zajęciach słuchacze nie tylko poznawali meandry wystąpień publicznych, ale także uczyli się radzić sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Opierając się na wiedzy teoretycznej starali się także formułować wnioski przydatne w praktyce codziennego działania.

Druga część dnia to zajęcia z red. Mariuszem Bartkowiczem, prezesem Radia Kraków. Były to dwie części warsztatów pt. „Media a trzeci sektor”. Relacje pomiędzy mediami a organizacjami pozarządowymi to temat, który budzi żywe zainteresowanie wśród słuchaczy Akademii. Tym bardziej chętnie korzystali oni z wiedzy i doświadczeń prelegenta. Co więcej, podczas warsztatów uczestniczyli w zaimprowizowanych wywiadach i konferencjach.

Jak zauważa Aleksandra Czajka: Praktyczny wymiar zajęć to coś na co czekamy szczególnie. Żadna teoria nie zastąpi chwili, w której wypowiadamy się do mikrofonu, pytania zadaje nam prawdziwy dziennikarz, a my pozostajemy sam na sam z nim i swoim myślami. To praktyczna weryfikacja tego co jest częścią naszej aktywności, niezależnie od tego czy w przyszłości chcemy być prawnikami, ekonomistami, politykami czy samorządowcami.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od spotkania z dr. Karolem Gacem, redaktorem naczelnym portalu DoRzeczy.pl. W wykładzie „Dziennikarstwo internetowe. Teraźniejszość i perspektywy” przedstawił on uczestnikom projektu tajniki i mechanizmy rządzące dziennikarstwem internetowym. Sporo miejsca, już w formie dyskusji pomiędzy słuchaczami a wykładowcą poświęcono tez projekcji przyszłości internetu jako miejsca najbardziej dynamicznego rozwoju dziennikarstwa. W rozmowach tych nie zabrakło oczywiście wątków sztucznej inteligencji, kryzysu mediów drukowanych czy też globalizacji świata informacji.

Zwieńczeniem III zjazdu była debata słuchaczy pt. „Patriotyzm. Sens życia czy pusty frazes?”. Jak zauważa pomysłodawca Akademii, a zarazem prezes Centrum Grabskiego dr Krzysztof Tenerowicz, który był jej moderatorem: Zarówno sam przebieg, jak i też zaangażowanie słuchaczy w dyskusję bardzo mnie zaskoczyły. Mnogość wątków, liczne odniesienia do historii i współczesności, ale nade wszystko emocjonalność i wiedza uczestników jednoznacznie mnie przekonują, że był to świetny pomysł. Na tyle dobry, że podczas kolejnych zjazdów, bez wątpienia będziemy go twórczo kontynuować.

Przypomnijmy, że Akademia Patriotyzmu to ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany do młodzieży z terenu całej Polski. Jego organizacja możliwa jest dzięki wsparciu partnera strategicznego, którym jest Totalizator Sportowy oraz zaangażowaniu drugiego z partnerów Fundacji Lotto im. H. Konopackiej. Kolejne, już czwarte spotkanie Akademii odbędzie się 17 czerwca br. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie organizatora oraz w jego mediach społecznościowych.