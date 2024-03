Nagroda Identitas 2024 otwiera konkurs dla polskich pisarzy

Na warsztaty za kręgiem polarnym pojedzie sześcioro polskich autorów, spośród których jeden otrzyma Nagrodę Identitas 2024. Dzieła całej szóstki nominowanych będą promowane przez 6 miesięcy przez Fundację Identitas i jej Partnerów.

Regulamin Nagrody dopuszcza, ponadto, obok nagrody głównej, przyznanie dwóch wyróżnień.

Polscy autorzy, którzy na koniec grudnia br. nie będą mieli ukończonego 41. roku życia mogą od dziś kierować do Fundacji swoje zgłoszenia. Przyjmowanie zgłoszeń Fundacja zamknie 19 kwietnia br. Nominacje do Nagrody Identitas 2024, równoznaczne z zaproszeniem sześciorga autorów na warsztaty na wyspie Uløya, zostaną ogłoszone z końcem lipca 2024 r.

Laureat Identitas 2024 otrzyma statuetkę autorstwa Studia NoArt, nagrodę finansową do 30 000 złotych oraz dodatkową promocję medialną.

Samotna baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane warunki do refleksji i pracy.

Podczas warsztatów w Arktyce zespół ekspertów przeprowadzi cztery sesje. Jedna z nich poświęcona będzie wpływowi na najnowsze polskie narracje myślenia o bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo to dzisiaj zagadnienie dla ekspertów i analityków, czasem dla dziennikarzy, lecz bardzo rzadko staje się ono tematem w tekstach literackich. Wynikać to może z tego, że dla wielu, również tych bardziej uważnych osób, wnikliwych, rzucających okiem ku horyzontowi, myślenie o bezpieczeństwie najczęściej sprowadzane jest do aspektów militarnych, politycznych czy ekonomicznych. W efekcie młode pokolenie pisarek i pisarzy tworzących najważniejsze narracje kulturowe dzisiejszej Polski rzadko poświęca temu tematowi czas i uwagę. A jeśli pojawia się on już w tekstach literackich, bezpieczeństwo opowiadane jest zwykle od strony stanu opieki medycznej, braku oszczędności wśród młodych, zmieniającego się klimatu, prekariatu i wynikających z tego czy to problemu bezdomności, czy to ograniczenia w dostępie do podstawowych usług publicznych.

Nasze otoczenie szybko się zmienia. Od 2022 roku w Ukrainie, niedaleko Polski, trwa wojna. Warto, aby w prozie, w poezji, w reportażach czy w esejach, zaczęły pojawiać się nowe twarze bezpieczeństwa. Nominowana szóstka autorów zostanie poproszona o napisanie krótkich tekstów przedstawiających ich perspektywę bezpieczeństwa, które Fundacja opublikuje w raporcie lub formie tomiku tekstów zebranych.

W skład jury Nagrody Identitas obecnej edycji weszli Justyna Melonowska, Krzysztof Niewiadomski, Tomasz Kaźmierowski oraz Wojciech Stanisławski.

Dr Justyna Melonowska jest filozofem, adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, absolwentką Szkoły Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest autorką licznych książek i publikacji naukowych, eseistką, felietonistką czasopisma „Filozofuj!".

Krzysztof Niewiadomski. Redaktor pisma "44 / Czterdzieści i Cztery. Magazyn Apokaliptyczny". Kierownik Działu Programowego Wystawy Stałej w Muzeum Historii Polski. Współautor scenariusza wystawy stałej Muzeum Historii Polski. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

W skład jury wszedł także założyciel Fundacji Identitas i pomysłodawca arktycznych warsztatów literackich, Tomasz Kaźmierowski, autor m.in. „Winnika. Kropli z podróży" i licznych publikacji. Jest absolwentem UAM i Ecole Superieure de Commerce.

Przewodniczącym jury Nagrody Identitas jest dr Wojciech Stanisławski, historyk, publicysta i krytyk literacki, a także redaktor wydawnictw Muzeum Historii Polski.

Obecnie Wojciech Stanisławski publikuje na portalu Teologii Politycznej, a także m. in. na łamach Twórczości, Nowej Konfederacji, kwartalnika Herito, portalu dzieje.pl. W 2023 r. ukazała się opracowana przezeń korespondencja Jerzego Giedroycia z Michaiłem Hellerem oraz zbiór szkiców.

Począwszy od roku 2014 Fundacja Identitas wspiera humanistów finansowo i promocyjnie, organizuje dla nich warsztaty literackie, przyznaje Nagrodę Identitas oraz wspiera debatę o tożsamości. Od 2020 roku Nagrodę otrzymują pisarze do 41. roku życia, podczas gdy we wcześniejszych latach nie ustanawiano ograniczeń wiekowych.

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Tomasz Grzywaczewski, Andrzej Muszyński, Bogdan Podgórski, Marcin Cielecki, Radek Rak, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Marta Madejska, Michał Gołębiowski, Marcin Makowski, Paweł Rzewuski, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek, Jan Baron, Małgorzata Lebda i Przemysław Dakowicz.

Warsztaty Identitas odbędą się dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Nagrodzie Identitas od początku jej istnienia wsparcia udzielają Zeszyty Poetyckie i tygodnik Do Rzeczy. Więcej na www.identitas.pl