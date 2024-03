Konkurs: Zadaj pytanie prelegentowi kongresu Futurist of The Year 2024. Wygraj wejściówkę

Konkurs: Zadaj Pytanie Prelegentowi Kongresu Futurist of The Year 2024 umożliwia każdemu chętnemu skierować pytanie do zgromadzonych prelegentów a 30 najlepszych pytań ich autorzy będą mogli zadać osobiście podczas Kongresu FOTY 2024.

To doskonała szansa, by poznać, nawiązać bezpośrednią relację z prelegentami a jednocześnie uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie dotyczące przyszłości.

Wystarczy, że wymyślisz pytanie i prześlesz je przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.futuristoftheyear.com/o-kongresie/

Komisja konkursowa wybierze 30 pytań, które będą zadane bezpośrednio prelegentowi w dniach 9-11 kwietnia:

1. podczas kongresu,

2. lub na wykładzie w SGMK,

3. lub osobiście podczas spotkania z prelegentem.

Jeśli nie chcesz zadać go osobiście, zrobi to za Ciebie prowadzący kongres.

SGMK przewiduje, że zaproszenie na kongres otrzyma maksymalnie 100 uczestników konkursu. To ostatnia szansa na unikalne doświadczenie i możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z światowej sławy naukowcami, futurologami i najlepszymi na świecie mówcami, którzy wystąpią na Kongresie naukowym Futurist of The Year 2024.

Termin zgłoszeń: Pytania należy przesyłać najpóźniej do 3 kwietnia 2024 r.