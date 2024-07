Burza wokół immunitetu Romanowskiego. Jest opinia eksperta

W poniedziałek ok. godz. 14 doszło do zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. Zakuty w kajdanki polityk został wyprowadzony z mieszkania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i grupę policjantów. Usłyszał już zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Wcześniej Sejm uchylił jego immunitet poselski, jednak Romanowskiemu przysługuje jeszcze drugi immunitet – związany z jego członkostwem w Radzie Europy. Według Prokuratury Krajowej, "w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator zbadał kwestię zakresu immunitetu przysługującego członkom Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), w tym posłowi Marcinowi Romanowskiemu". "Zarówno analiza obowiązujących przepisów, jak i treść uzyskanych w tym zakresie dwóch opinii niezależnych ośrodków naukowych, wprost potwierdzają, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłączał możliwości zatrzymania i postawienia zarzutów posłowi Marcinowi Romanowskiemu. Nie wyłącza również możliwości jego tymczasowego aresztowania" – podano.

Lewandowski: Nieprawdziwe informacje

Innego zdania jest pełnomocnik posła. Mec. Bartosz Lewandowski przekonuje, że są to informacje nieprawdziwe. "W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat zakresu ochrony immunitetowe posła Marcina Romanowskiego jako członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przedstawiam stanowisko uznanego autorytetu w tej dziedzinie prof. Ireneusza Cezarego Kamińskiego – sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, członka rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Poseł Marcin Romanowski jest chroniony immunitetem i korzysta z przywileju nietykalności osobistej, co w dniu dzisiejszym zostało rażąco pogwałcone działaniami organów ścigania" – zaznacza.

Oto opinia prof. Kamińskiego:

"Bardzo ważne, aczkolwiek nieco skomplikowane, więc z pewnymi pominięciami. Marcin Romanowski jest nie tylko członkiem polskiego parlamentu, ale i członkiem polskiej delegacji parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). W tej drugiej roli także przysługuje mu immunitet. Bardzo ogólne postanowienie Porozumienia Ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy (art. 15) doprecyzowuje Regulamin proceduralny ZPRE/Rules of Procedure of the Assembly (reguła 73) oraz powiązane w tym drugim Wskazówki dotyczące zakresu immunitetów parlamentarnych jakimi cieszą się członkowie ZPRE/Guidelines on the scope of parliamentary immunities enjoyed by members of the Parliamentary Assembly, PACE Res. 2392 (2021). Członkowie ZPRE cieszą się immunitetem "podczas wykonywania swoich funkcji", co oznacza cały rok parlamentarny. Istnieją dwie procedury związane z immunitetem: (a) jego uchylenie; (b) jego obrona na wniosek członka ZPRE. Szczegółowo określono, jak przebiega (kilkuetapowe) procedowanie wniosku o uchylenie immunitetu członka ZPRE. Polskie władze nie wystąpiły z takim wnioskiem. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną regułę: "zatrzymanie członka Zgromadzenia wymaga bardzo poważnych podstaw, gdyż uniemożliwia mu objęcie mandatu lub reprezentowanie wyborców i w ten sposób zagraża niezależności władzy ustawodawczej i efektywności procesu wyborczego, którego celem jest określenie woli wyborców.

Jeżeli nic nie wskazuje na to, że podejrzany będzie uchylał się od wymiaru sprawiedliwości, należy w miarę możliwości zapewnić prawidłowy przebieg śledztwa za pomocą innych środków zapobiegawczych (np. zwolnienie za kaucją/poręczeniem majątkowym)"/detention of an Assembly member requires very serious grounds as it prevents him or her from taking up his or her seat or representing the voters and in this way jeopardises the independence of the legislative and the effectiveness of the electoral process designed to determine the will of the people. Where there are no indications that the suspect will evade justice the proper conduct of the investigation shall be ensured, if possible, by other security measures (for example release on bail)".

