Marcin Romanowski zatrzymany przez ABW

O czynnościach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego jego pełnomocnik poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zatrzymanie Marcina Romanowskiego

"Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego na polecenie Prokuratury Krajowej" – napisał w poniedziałek po godzinie 14. mecenas Bartosz Lewandowski.

twitter

Zatrzymanie Romanowskiego to konsekwencja piątkowego głosowania w Sejmie. Posłowie zdecydowali wówczas o wyrażeniu zgody na pociągnięcie posła Suwerennej Polski do odpowiedzialności karnej za wszystkie 11 czynów wskazanych we wniosku prokuratury. Sejm postanowił również udzielić zgody na zatrzymanie i aresztowanie parlamentarzysty. Wniosek w tej sprawie poparło 234 posłów, przeciwko było 196. Od głosu wstrzymały się cztery osoby.

Uchwały Sejmu ws. parlamentarzysty zostały dostarczone do Prokuratury Krajowej dziś ok. godz. 10.00. Taką informację przekazała w komunikacie Kancelaria Sejmu.

Jednocześnie podkreślono w nim, że "Kancelaria Sejmu była organizacyjnie przygotowana do przekazania tych dokumentów organom ścigania jeszcze w piątek 12 lipca, a przesunięcie czynności na poniedziałek nastąpiło z inicjatywy Prokuratury".

11 zarzutów dla byłego wiceministra sprawiedliwości

Postępowanie w sprawie rzekomych nieprawidłowości w wydatkach z Funduszu Sprawiedliwości, za który jako wiceminister sprawiedliwości odpowiadał Marcin Romanowski, prowadzi specjalnie do tego powołany zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej.

Według śledczych, istnieje "dostatecznie uzasadnione podejrzenie, że poseł Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw, w tym polegających na udziale w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, a w szczególności poprzez przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach, wyrządzanie szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa, w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych".

Sam zainteresowany zarzuty te uznaje za absurdalne i motywowane politycznie. – Nie mam wątpliwości, że te wszystkie działania są działaniami na polityczne zlecenie, polegającymi na próbie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, zatrzymania, aresztowania posła opozycji. Są to działania zupełnie bezprawne i mają charakter oczywistych represji politycznych – mówił Romanowski podczas posiedzenia sejmowej komisji, które debatowała nad wnioskami prokuratury w jego sprawie.

W ubiegłym tygodniu mec. Bartosz Lewandowski analizując zarzuty, jakie prokuratura chce postawić Romanowskiemu wskazał na ewidentne absurdy.

