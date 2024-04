Wizja naszej przyszłości: technologie, edukacja, bankowość. Nowy "Obserwator finansów" już w kioskach

Wywiad z Dwightem H. Perkinsem, amerykańskim ekonomistą i profesorem Uniwersytetu Harvarda, pomoże zrozumieć, co okaże się ważniejsze: czy sam rozwój technologiczny, w tym sztucznej inteligencji, czy jednak klasyczne fundamenty „starej” gospodarki. Z kolejnych analiz dowiemy się też m.in. jak rozwijanie generatywnej AI przełoży się na wzrost gospodarczy, jaka może być przyszłość banków centralnych, czy roboty nas zastąpią, a także jakie mogą być zawody przyszłości, które będą na topie przez kolejne 30 lat.

Znany futurolog Rohit Talwar przekonuje, w specjalnym wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego”, że AI może na nowo zdefiniować sposób działania banków, ich interakcje z klientami oraz sposób zarządzania ryzykiem. Przewiduje również, że AI zostanie wykorzystana do budowy inteligentnych pieniędzy, przekształcając sposób życia i pracy ludzi.

W tym wydaniu kontynuujemy też debatę na temat gospodarki europejskiej i wspólnej waluty. W swoim artykule profesor Tomasz Grzegorz Grosse udowadnia, że system unii walutowej został źle zaprojektowany od samego początku, a centralizacja w wydaniu Brukseli nie tylko jest dysfunkcjonalna, ale przede wszystkim antydemokratyczna i zabija swobodę debaty publicznej w Europie.

Tu warto przypomnieć, że sam Oliver Hart, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w swoim przemówieniu z okazji odebrania wyróżnienia Banku Szwecji przyznał, że Bruksela coraz bardziej zmierzając w kierunku centralizacji i unifikacji popełnia błąd, i jest to recepta na porażkę. Zaznaczał, że aby projekt integracyjny w Europie mógł przetrwać, należy iść w przeciwną stronę i zdecentralizować szereg polityk gospodarczych, pozostając tylko przy wspólnym rynku europejskim. Jego zdaniem, największym błędem integracji było właśnie przyjęcie wspólnej waluty.

W najnowszym wydaniu przeczytamy również o ewolucji podejścia banków centralnych do zasobów złota. Co warte podkreślenia, rola tego kruszcu ulegała znaczącym przemianom wraz z ewolucją międzynarodowego systemu walutowego.

Jak zawsze stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi na pytania, szczególnie w takich tematach, które budzą dziś zainteresowanie wielu ekspertów i ekonomii, i gospodarki. W tym numerze skupiamy się też na Państwu Środka – czy ma ono szanse, by objąć fotel światowego lidera w nowych technologiach i czy jest to tylko kwestia czasu? Warto także zwrócić uwagę na analizę problemu, jakim jest finansowa kolonizacja Afryki przez Chiny.

Dodatkowo zachęcamy, by poznać rozważania na temat miejsca Europy w wyścigu technologicznym. Czy Stary Kontynent jest skazany na porażkę w konkurencji na technologie i co można zrobić by tak się nie stało?

Drukowany kwartalnik „Obserwator Finansowy” jest ekskluzywną formą funkcjonującego od 2009 r. serwisu internetowego obserwatorfinansowy.pl – portalu wydawanego przez NBP, w którym codziennie publikowane są, w przystępnej formie nie tylko dla ekspertów, merytoryczne treści z zakresu ekonomii i finansów.

Kwartalnik „Obserwator Finansowy” wypełnia lukę na rynku prasy społeczno-ekonomicznej. Wydawca stawia sobie za cel, by magazyn stał się ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej, miejscem dyskusji o gospodarce i wymiany myśli – swoistym forum oraz przestrzenią do debaty. Na jego łamach czytelnicy mają okazję poznać stanowiska naukowców i ekspertów, którzy rzetelnie wyjaśniają mechanizmy funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych. Autorami tekstów są zarówno eksperci Narodowego Banku Polskiego, jak również wybitni naukowcy, dziennikarze oraz publicyści specjalizujący się w szeroko pojmowanej tematyce gospodarczej.

Serwis www.obserwatorfinansowy.pl zajął 4. miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali o profilu ekonomiczno-biznesowym w 2023 r., przygotowywanym przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM).