Superkomputer dla naukowców SGMK – uruchamiamy konsultacje

To doskonała wiadomość dla wszystkich przedstawicieli świata nauki, w dniu trwającego na uczelni święta technologii i przyszłości technologii.

Chciałbym zapowiedzieć, że ogłosiliśmy właśnie na naszych stronach konsultacje społeczne i zamierzamy kupić superszybki komputer i zrealizować nowoczesną pracownię komputerową, która będzie dostępna dla studentów, doktorantów i naukowców niebawem na naszej uczelni. Myślę, że ten news wpisuje się w program kongresu. Pierwszy dzień dotyczy właśnie nowoczesnych technologii i nowoczesnych trendów technologicznych. Jutro będzie o bankowości a trzeci dzień kongresu o przyszłości edukacji. Zaprezentujemy również w tym dniu bardzo ciekawe informacje o nowej ofercie edukacyjnej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Natomiast już z tego miejsca chciałem ogłosić tę sprawę dotyczącą naszych planów związanych z rozwojem, spełnieniem oczekiwań naszych Kolegiów w zakresie dostępu do mocy obliczeniowych i spełniać kryteria dla sztucznej inteligencji” – powiedział dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika podczas uroczystego otwarcia kongresu Futurist of The Year.



Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, poszerza ofertę dla naukowców w obszarze wsparcia innowacji i badań naukowych i ogłasza rozpoczęcie szeroko zakrojonych konsultacji wstępnych dotyczących planowanej dostawy, instalacji i konfiguracji superkomputera wraz wyposażeniem superpracowni dla Kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Niniejsza inicjatywa ma szczególne znaczenie dla wsparcia nowatorskich projektów badawczych w obszarze astronomii, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, medycyny, czy zastosowania sztucznej inteligencji (AI) do badań w wielu dziedzinach naukowych, także humanistycznych.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest zaangażowana w poszukiwanie rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata. Inwestycja w superkomputer jest krokiem naprzód w kierunku umocnienia pozycji jako ośrodka akademickiego oferującego naukowcom i studentom dostęp do najnowszych technologii.

Superkomputer SGMK, będzie integralną częścią krajowego zasobu obliczeniowego polskich ośrodków akademickich i będzie wykorzystany w projektach badawczych naukowców Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika i projektach badawczych współrealizowanych z partnerami z innych ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą. Zgodnie ze strategią uczelni dążymy do wyjścia z ofertą współpracy do najważniejszych ośrodków naukowych na świecie także oferując szeroką współpracę w obszarze skoordynowanych ogólnopolskich projektów badawczych w zakresie przetwarzania i analizy ogromnych ilości danych z apomoca dostępnych w Polsce mocy obliczeniowych.

Konsultacje w sprawie zakupu superkomputera będą prowadzone z szerokim uwzględnieniem opinii społeczności akademickiej, ekspertów technologicznych oraz partnerów instytucjonalnych z całej polski, aby zapewnić, że inwestycja ta będzie służyła szeroko – polskiej nauce i społeczeństwu.

Wszystkich przedstawicieli świata nauki zainteresowanych współpracą przy tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach