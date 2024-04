Nowe kierunki studiów SGMK. Już wkrótce rekrutacja

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK) uruchamia nową edycję MBA Bankowość i System Finansowy oraz trzy nowe interdyscyplinarne kierunki studiów podyplomowych w obszarze prawa i finansów, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, komunikacji i futurologii:

MBA. Bankowość i System Finansowy: Program skierowany do kadry zarządzającej, dyrektorów i menedżerów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z ekonomii i bankowości. Prawo i instytucje finansowe: Studia skierowane są głównie do absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, zwłaszcza kierunków prawniczych, osób związanych z kancelariami prawnymi, prawników oraz ekonomistów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu prawa i instytucji finansowych. Bezpieczeństwo oraz cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych i publicznych (AI): Studia są przeznaczone dla tych, którzy chcą rozwijać umiejętności menedżerskie. Program obejmuje nauki społeczne, analizę prawnych zasad bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa na różnych poziomach. Komunikacja i futurologia (Communications and strategic foresight): Kandydat na studia podyplomowe to osoba interesująca się strategią, trendami zmian w dobie rewolucji cyfrowej, rozwojem sztucznej inteligencji i start-up’ów w świecie masowego zastosowania komunikacji w skali globalnej.

Absolwenci zyskają prestiżowe kwalifikacje dzięki wykładom prowadzonym przez naukowców praktyków, specjalistów w swoich dziedzinach z najlepszych ośrodków naukowych na świecie i w Polsce.

Rekrutacja na wszystkie programy studiów potrwa do końca maja 2024 r. Wszystkie programy realizują podstawową zasadę SGMK wyrażoną w słowach: jakość nauczania, interdyscyplinarność i międzynarodowość. W SGMK dążymy do uzyskania doskonałości edukacyjnej na każdym etapie procesu nauczania i uczenia się. Interdyscyplinarność jest kluczowym elementem studiów i łączy różnorodne dziedziny pozwalając zrozumieć złożone zjawiska.

Wykładowcami SGMK – naukowcy i specjaliści z najlepszych na świecie ośrodków naukowych

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika pod patronatem jednego z najwybitniejszych polskich naukowców podejmuje działania i organizuje przedsięwzięcia z udziałem naukowców i ekspertów z najlepszych ośrodków naukowych świata, w tym organizując m. in. niespotykany dotąd w Polsce kongres naukowy Futurist of The Year 2024. W kongresie Futurist of The Year 2024, wzięli udział znakomici prelegenci, których znacząca większość poinformowała o dalszej współpracy z Szkołą Główną Mikołaja Kopernika.

SGMK wspierane jest także w obszarze akademickim przez Akademię Kopernikańską, której członkami są m.in. nobliści, wykładowcy i naukowcy światowych ośrodków badawczych i uniwersyteckich. Więcej informacji pod linkiem: akademiakopernikanska.gov.pl/o-akademii/

Więcej informacji na temat programów i procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej SGMK www.sgmk.edu.pl/rekrutacja