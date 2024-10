XXIII Sympozjum Tarnogórskie – „Światło wiary i światło rozumu” 

Podstawowe cele Sympozjów Tarnogórskich (STG) to: krzewienie katolickiej nauki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania społecznego Jana Pawła II oraz podtrzymywanie tradycji ‘pierwszej’ Solidarności i Sierpnia 1980 roku.

W tym roku refleksja popularnonaukowa koncentrować się będzie na zdroworozsądkowym spojrzeniu na pewne aspekty rzeczywistości i przypomnieniu geniuszu św. Tomasza z Akwinu. Wydaje się, że ratunkiem dla współczesnego myślenia zainfekowanego ideologicznymi bredniami i nonsensami może być powrót do realizmu, powrót do filozofii realistycznej św. Tomasza z Akwinu. Właśnie Doktor Powszechny jest jednym z tych łacińskich „olbrzymów myśli i ducha, na których barkach stoimy” (Bernard z Chartres) i dzięki których geniuszowi możemy odkrywać prawdę o rzeczywistości. Prawdę, ku kontemplacji której duch ludzki unosi się na skrzydłach wiary i rozumu (Encyklika „Fides et ratio” Jana Pawła II).

W debacie przywołana będzie również postać kapelana Solidarności, ks. Jerzego Popiełuszki, w 40. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.

W trakcie interdyscyplinarnego sympozjum wykłady wygłoszą przedstawiciele mediów i świata nauki reprezentujący różne dziedziny i ośrodki akademickie: prof. Tomasz G. Grosse (europeista, socjolog, politolog, historyk; UW w Warszawie), prof. Michał Zembrzuski (filozof, teolog; UKSW w Warszawie), prof. Grzegorz Kucharczyk (historyk; IH PAN), dr Artur Bartoszewicz (ekonomista; SGH w Warszawie), red. Paweł Kęska (teolog, historyk sztuki, dziennikarz; Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie).

Nad corocznymi sympozjami patronat honorowy sprawuje Biskup Gliwicki. Szczególną troskę o materialną stronę tych wydarzeń, obok Komitetu Organizacyjnego, wykazuje Samorządowe Kolegium Wspierające, tworzone przez liderów wspólnot samorządowych ziemi tarnogórskiej, a więc wójtów i burmistrzów gmin naszego powiatu, ze starostą tarnogórskim na czele. Zaś o najwyższy poziom naukowy i intelektualny prowadzonych w ramach sympozjów debat i refleksji dba ponadsiedemdziesięcioosobowa Rada Naukowa, reprezentująca różne dyscypliny naukowe, ośrodki uniwersyteckie i środowiska dziennikarskie.

Zapraszamy do autentycznie wolnego odkrywania prawdy w otaczających nas aktualnie warunkach!

Wstęp jest wolny! Skorzystajmy z okazji zrobienia dobrego użytku z naszego rozumu!

Zdrowia, wolności i pokoju! A przede wszystkim zdrowego rozsądku!