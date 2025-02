XVIII Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich - Spotkajmy się w Paryżu!

Poszukują renomowanych uczelni, innowacyjnych programów nauczania i inspirującego, międzynarodowego środowiska akademickiego, które otworzy przed nimi drzwi do globalnej kariery. Studiowanie za granicą to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale także niepowtarzalna okazja do rozwoju osobistego, poznania innych kultur i budowania międzynarodowej sieci kontaktów.

Kierunki są różne – Wielka Brytania z renomowanym Oxfordem i Cambridge, Holandia, Dania, Stany Zjednoczone z prestiżowym Harvardem, czy Francja, gdzie czeka legendarna Sorbona. W tym roku to właśnie do stolicy Francji zjadą się Polacy studiujący w różnych zakątkach Europy i świata, by dzielić się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami na lepszą przyszłość.

Już 28 lutego – 1 marca 2025 roku w Paryżu odbędzie się XVIII edycja Międzynarodowego Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich. To wyjątkowe wydarzenie, wywodzące się z Oxfordu, po raz pierwszy zawita do stolicy Francji, gromadząc polskich studentów z całego świata pod hasłem "United in Diversity, Forward in Action" (Zjednoczeni w różnorodności, naprzód w działaniu). Hasło to nie jest przypadkowe – odzwierciedla ono ducha globalizacji współczesnego świata, w którym różnorodność jest źródłem siły, innowacji i rozwoju. Promuje ono jedność i dialog ponad podziałami, zachęcając do współpracy i wzajemnego zrozumienia dla lepszego jutra Polski i Europy.

„Podczas Kongresu poruszymy szeroki wachlarz istotnych tematów – od współczesnych wyzwań stojących przed Polską, Europą i światem, przez dyskusję o przyszłości inwestycji w naszym kraju, wpływu ubiegłych wyborów w Stanach Zjednoczonych na globalną politykę i trendów kształtujących dzisiejsze społeczeństwo. Chcemy, by każdy uczestnik znalazł tu przestrzeń do refleksji i włączył się w kształtowanie naszej wspólnej przyszłości”. – mówi Hanna Duszyńska, jedna z dwóch Project Leaderek tegorocznej konferencji.

Kongres zrzeszając młodych Polaków od lat udowadnia, że młodym ludziom zależy na przyszłości nie tylko ich samych, ale także swojej ojczyzny. Dlatego też, agenda zostanie w dużej mierze poświęcona wyzwaniom z jakimi współczesny świat będzie się mierzyć na różnych szczeblach. Na scenie Kongresu pojawią się wybitne osobowości ze świata polityki, nauki i kultury, m.in. Jan Komasa, Paweł Potoroczyn, Aleksandra Karasińska, Michał Szczerba, Paweł Kowal, Matthew Kaminski, Małgorzata Bonikowska, czy też Aleksandra Gajewska. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać inspirujących prelekcji oraz paneli dyskusyjnych, a także wziąć udział w praktycznych warsztatach zorganizowanych przez sponsorów Kongresu.

Ważnym punktem tegorocznej agendy będzie także Debata Studencka pt. „Różnorodność vs Gen Z”, w której przedstawiciele młodego pokolenia podzielą się swoją perspektywą na szerokie zagadnienie różnorodności i potrzeby dbania o nią na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele Pokolenia Z, dorastający w świecie bez granic, zmierzą się z pytaniami, które definiują naszą epokę: Jak doświadczenia emigracyjne kształtują ich rozumienie inkluzywności? Czy media społecznościowe są katalizatorem czy przeszkodą w budowaniu autentycznej różnorodności?

Jako że Kongres jest inicjatywą w całości organizowana przez studentów, w dużej mierze opiera się na wsparciu partnerów i sponsorów zaangażowanych w rozwój młodych talentów. W tym roku do firm przyczyniających się do wsparcia wydarzenia są firmy takie jak BNP Paribas, Adamed, CEC Group, LOT, czy również Orlen. Jego głównym celem jest stworzenie przestrzeni do integracji i wymiany doświadczeń dla polskich studentów z całego świata, a także budowanie silnej, wspierającej się międzynarodowej społeczności.

„Oprócz debat i dyskusji, Kongres to także doskonała okazja do budowania relacji i networkingu podczas licznych spotkań, uroczystego balu i targów karier. Paryż, miasto świateł, sztuki i różnorodności, zapewni niezapomnianą atmosferę i stanie się miejscem wzruszających spotkań, nawiązywania nowych znajomości i czerpania wiedzy od liderów i specjalistów”. – dodaje Emilia Żygis, druga z Project Leaderek Kongresu.

Trwa sprzedaż biletów! To wyjątkowa szansa, aby stać się częścią tej niepowtarzalnej społeczności polskich studentów, którzy zjadą się do Paryża z różnych części świata.

Szczegóły programu i bilety dostępne są na stronie.