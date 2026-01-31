Welconomy Forum in Toruń. Po pierwsze bezpieczeństwo

Tym razem hasłem przewodnim forum będzie bezpieczeństwo, nie tylko militarne, ale też finansowe, społeczne i zdrowotne. Wydarzenie jest jednym z niewielu, w którym udział w sesji inauguracyjnej oraz wszystkich panelach tematycznych jest bezpłatny. Organizatorem Welconomy jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca.

Organizatorzy spodziewają się blisko 2 tys. uczestników z kraju i zagranicy. To szczególna edycja, w tym roku Welconomy obchodzi w tym roku swój jubileusz – 25 lat w województwie kujawsko-pomorskim. Wśród uczestników, którzy zadeklarowali swoją obecność, będą przedstawiciele rządu, obu izb Parlamentu, samorządowcy, naukowcy, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli licznych mediów lokalnych i ogólnokrajowych.

– Jestem dumny z tego, że przez te wszystkie lata mogliśmy promować nasz region i nasze miasto pokazując licznym gościom z kraju i zagranicy, że jest to miejsce atrakcyjne nie tylko pod względem turystycznym, ale też miejsce, gdzie warto inwestować – mówi dr Jacek Janiszewski – twórca i organizator Welconomy.

Dwa dni intensywnych debat

Welconomy Forum in Toruń to dwa dni intensywnych debat, kuluarowych rozmów, podczas których poruszane zostaną najbardziej aktualne i najważniejsze kwestie dla naszego kraju i świata. – Padają deklaracje, nawiązywane są nowe znajomości i kontakty handlowe – przekonują organizatorzy.

Tegoroczne Forum przebiegać będzie pod hasłem „Po pierwsze bezpieczeństwo…”. Debaty dotyczyć będą wielu dziedzin, od bezpieczeństwa narodowego poprzez bezpieczeństwo społeczne i jednostkowe. Nie zabraknie dyskusji o bezpieczeństwie militarnym, ekonomicznym i finansowym, bezpieczeństwie energetycznym, zdrowotnym i żywnościowym.

– Bezpieczeństwo zdrowotne jest fundamentem stabilnego państwa, a w dzisiejszym świecie zyskuje ono zupełnie nowy wymiar. Podczas XXXIII edycji Welconomy chcemy podkreślić, że sprawne zdrowie komunikacyjne to nie tylko kwestia komfortu, ale kluczowy element bezpieczeństwa społecznego – bez możliwości swobodnego porozumiewania się trudno mówić o świadomym uczestnictwie w życiu publicznym czy odporności na dezinformację. W Światowym Centrum Słuchu pokazujemy, że zaawansowane technologie w służbie medycyny to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa pacjenta. Dzięki precyzyjnym systemom diagnostycznym i nowoczesnym narzędziom jesteśmy w stanie szybciej reagować na zagrożenia oraz skutecznie przeciwdziałać fali dezinformacji i fake newsów medycznych, które często oferują złudne rozwiązania skomplikowanych problemów zdrowotnych. O roli Polski jako lidera w wdrażaniu tych rozwiązań będziemy rozmawiać podczas naszej majowej konferencji w Kajetanach, która stanie się najważniejszym tegorocznym forum wymiany wiedzy dla specjalistów z całego świata – mówi prof. Piotr H. Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Więcej informacji znajdziemy na stronie: welconomy.pl Udział w sesji inauguracyjnej oraz wszystkich panelach tematycznych jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji za pośrednictwem formularza welconomy.pl/formularz-rejestracyjny

Patronat ministrów obrony, nauki, energii i rozwoju wsi

Welconomy 2026 zostało objęte patronatem honorowym przez Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej – Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Marcina Kulaska, Ministra Energii – Miłosza Motykę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stefana Krajewskiego.

Partnerami wydarzenia są m.in. Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Miasta Toruń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Światowe Centrum Mowy i Słuchu w Kajetanach, Syngenta S.A., TZMO Toruń, P.H.U. Gra-Mar oraz KRUS.

***

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca w Toruniu – organizator Welconomy Forum in Toruń – to organizacja założona w roku 2000. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996-2000.