We wtorek 24 marca z okazji Narodowego Dnia Życia, w Sejmie odbyła się konferencja

Byli to parlamentarzyści, działacze organizacji w obronie życia i rodziny, naukowcy oraz lekarze. Dzięki bardzo bogatemu programowi (15 wystąpień merytorycznych oraz pytania uczestników) poziom konferencji, co wszyscy podkreślali, był niezwykle wysoki. W sali sejmowej dało się odczuć pełną wzajemnego wsparcia i życzliwości atmosferę. To już kolejny raz, gdy Koalicja dla Życia i Rodziny spaja środowiska za życiem i rodziną z całej Polski, tworząc okazję do doświadczenia wielkiej siły wspólnoty oraz wyrażenia wzajemnego uznania dla działań i sukcesów poszczególnych osób. Bo choć na co dzień każda organizacja skupia się na nieco innym obszarze działań, często w różnych krańcach Polski, to jednak ostatecznie nikt nie ma wątpliwości, że wszyscy „gramy do jednej bramki”, a cel, który nam przyświeca, jest wspólny.

Na Konferencji zostało przedstawione Przesłanie „Odpowiedzią na demograficzną katastrofę – SIŁA MACIERZYŃSTWA!”. Bez podjęcia radykalnych kroków na rzecz wzmocnienia rodziny i podniesienia dzietności, nie będzie dla Polski miejsca współczesnym świecie. Państwo zdaje się nie dostrzegać ogromnej wartości macierzyństwa. Nie wspiera się i nie promuje najpiękniejszego kobiecego powołania, a dziewczęta i młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że macierzyństwo jest nie tylko źródłem szczęścia, ale i fundamentem wszechstronnego rozwoju osobowości i potencjału. I wreszcie, że żadna inna rola życiowa, czy zawodowa, nie jest w stanie zastąpić „bycia mamą”. Całe przesłanie podpisane przez prelegentów i członków Koalicji dla Życia i Rodziny (w załączeniu do publikacji). Podczas Konferencji głos zabrali m.in: doradca Prezydenta RP Barbara Socha, poseł Karina Bosak, poseł Agnieszka

Górska, dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, dr Ewa Ślizień Kuczapska, prof. dr hab. Elżbieta Osewska, pediatra dr Edyta Majcher, prezes Instytutu Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, psycholog, pedagog specjalny, mama 6 dzieci – Aleksandra Czajkowska, Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz mamy z rodzin wielodzietnych i zastępczych, które podzieliły się swoimi fascynującymi i inspirującymi świadectwami Maria Halska, Anna Szpindler, Barbara Chruślińska, Roksana Molska oraz świadectwo Piotra Uścińskiego. Doradca Prezydenta RP Barbara Socha w swoim wystąpieniu „Demografia a zniechęcenie do macierzyństwa” mówiła o znalezieniu równowagi pomiędzy rolą matki, a innymi obowiązkami. – Nie chodzi o to, żeby kobieta pracowała tylko zawodowo. Chodzi i o to, żebyśmy stworzyli takie społeczeństwo i wprowadzili takie mechanizmy polityki, żeby ułatwiły łączenie obydwu tych rzeczywistości, w dowolnych proporcjach. Bardzo mi się nie podoba, że jest obecnie w Polsce promowany model jeden słuszny model życia – najpierw studia, potem kariera, a potem, jak będziesz miała dużo szczęścia, to znajdziesz kogoś, zdążysz i zostaniesz mamą – przyznała.

Poseł Karina Bosak, jako mama czwórki dzieci, opowiedziała ze swojej perspektywy o temacie „Macierzyństwo – medialny obraz a rzeczywistość”. – Macierzyństwo nie jest jedną z wielu potrzeb, nie jest dodatkiem do życia kobiety, jest czymś głęboko wpisanym w jej naturę, nie tylko biologicznie, ale również społecznie i duchowo. Media często pokazują dziecko jako ograniczenie, jako coś co zabiera nam czas, wolność, możliwość rozwoju, zmusza do wyrzeczeń.

Powstaje obraz, w którym rodzicielstwo jawi się jako przeszkoda w pełnym życiu, a nie jego dopełnienie. Oczywiście są różne drogi, różne powołania i każda kobieta ma swoją historię, ale trzeba obalić ten mit, że największym sukcesem kobiety jest wyłącznie jej kariera zawodowa – podkreśliła.

Aleksandra Czajkowska, psycholog, pedagog specjalny i mama sześciorga dzieci, przedstawiła wystąpienie: Czy chcę być mamą? Pragnienia nastolatek – wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej”. – Widzimy, że polska demografia nie załamuje się dopiero w dorosłości. Dziś załamuje się w marzeniach polskiej młodzieży, bo ogranicza się do tego modelu – dwójka dzieci i koniec – wskazała. Magdalena Guziak-Nowak przedstawiła formy wsparcia na różnych etapach macierzyństwa które są udzielane przez Polski Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W swoim świadectwie Piotr Uściński opowiedział historię swojej mamy, która po urodzeniu dwójki dzieci cierpiała na różne dolegliwości. Jeden z lekarzy zasugerował, że na rozregulowanie organizmu może pomóc zajście w kolejną ciążę. I tak się właśnie stało. Po urodzeniu trzeciego dziecka (Piotra Uścińskiego) problemy zdrowotne zniknęły.

Przesłanie Narodowego Dnia Życia – 24 marca RP 2026 Widmo demograficznej katastrofy, która nieuchronnie nadciąga, jest coraz częściej tematem wypowiedzi polityków, analiz ekspertów i zagadnieniem poruszanym w mass-mediach. Wskazuje się na coraz mniejszą liczbę urodzin, trzy razy mniejszą niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu! np. w 1983 r.- 723 tys. a ostatnio w 2025 r.-238 tys.), zatrważająco niską dzietność o połowę za małą, aby utrzymać prostą zastępowalność pokoleń a w konsekwencji ujemny przyrost naturalny następujące i szybkie zmniejszanie się populacji (obecnie w tempie ok. 200 tysięcy rocznie). Polska starzeje się i wymiera!

Deprecjonowanie wartości rodziny, zniechęcanie do jej zakładania, promowanie kultury singli, związków bez zobowiązań, powinno spotkać się ze sprzeciwem społecznym jako zdrada racji stanu. Bez odbudowania rodziny, opartej na małżeństwie jako trwałym i nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny, nie ma możliwości przezwyciężenia demograficznej zapaści. Dlatego należy zdecydowanie odrzucić wszelkie pomysły i projekty wsparcia czy legalizacji związków innych niż małżeństwo, a skoncentrować się raczej na umacnianiu trwałości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz zapobieganiu rozwodom.

Bez podjęcia radykalnych kroków na rzecz wzmocnienia rodziny i podniesienia dzietności, nie będzie dla Polski miejsca współczesnym świecie. I nie mamy tu na myśli odleglej przyszłości, ale najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat.

Współczesny świat zaniedbuje, a wręcz deprecjonuje wartość i znaczenie macierzyństwa. Coraz więcej kobiet, ulegając presji szybkiego tempa życia oraz kulturowym oczekiwaniom, zagłusza swój naturalny instynkt. Tym samym nie rozwija w pełni potencjału, który właśnie macierzyństwo w nich rozbudza.

Przywróćmy dumę z macierzyństwa! Doświadczenie bycia matką sprzyja wszechstronnemu rozwojowi – zarówno emocjonalnemu, jak i intelektualnemu. Budzi ono w kobiecie liczne predyspozycje, talenty oraz umiejętności, których wcześniej często nie była świadoma. Do realizacji pełni macierzyństwa i dobrego wychowania dzieci niezbędne jest małżeństwo.

Tymczasem państwo zdaje się nie dostrzegać ogromnej wartości macierzyństwa. Nie wspiera się i nie promuje najpiękniejszego kobiecego powołania, a dziewczęta i młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że macierzyństwo jest nie tylko źródłem szczęścia, ale i fundamentem wszechstronnego rozwoju osobowości i potencjału; wreszcie, że żadna inna rola życiowa czy zawodowa nie jest w stanie zastąpić „bycia mamą”.

W Narodowy Dzień Życia, apelujemy o zaprzestanie działań wymierzonych w bezpieczne i szczęśliwe macierzyństwo! Wspieranie macierzyństwa oraz małżeństwa musi stać się priorytetem polityki państwa.

Koalicja dla Życia i Rodziny, jest platformą współpracy środowisk zaangażowanych w obronę Życia i praw Rodziny. Zachęcamy także wszystkich do udziału w Narodowym Marszu Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 19 kwietnia 2026 r. Niech będzie on po raz kolejny wielką afirmacją naszych wartości, takich jak Małżeństwo, Macierzyństwo, Życie i Rodzina.