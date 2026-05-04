„Posłani” – odwaga, wiara i wspólnota. Film o duchowej przemianie Polaków już 22 maja w kinach

To opowieść o żywej obecności Boga w codzienności, w decyzjach, kryzysach i przełomach zwykłych ludzi. Film ukazuje wiarę jako realną siłę, która przemienia życie i daje nadzieję tam, gdzie po ludzku jej brakuje.

Osią historii jest niezwykła droga Michała Ulewińskiego, który przemierza setki kilometrów przez Polskę, niosąc ciężki krzyż. Trasa jego pielgrzymki układa się w symboliczny znak krzyża na mapie kraju – od Zalewu Wiślanego, przez Giewont i Gniezno, aż po Sokółkę. To nie tylko fizyczne wyzwanie, lecz także intensywna modlitwa i proces głębokiej przemiany.

Wokół tej historii splatają się losy innych bohaterów – ludzi, którzy doświadczyli nawrócenia, duchowego przełomu i osobistego spotkania z Bogiem. Ich świadectwa tworzą opowieść o bólu, który może stać się początkiem nowego życia, oraz o nadziei zakorzenionej w wierze.

Film pokazuje również dynamiczny rozwój wspólnot świeckich, takich jak Męski Różaniec czy Wojownicy Maryi, które dziś gromadzą tysiące osób w Polsce i na świecie. „W Kościele nadszedł czas świeckich. Wierzę, że razem z kapłanami jesteśmy w stanie ożywić wiarę i zmieniać rzeczywistość” – podkreśla reżyser.

Dariusz Walusiak, twórca m.in. „Ulmowie. Błogosławiona rodzina” oraz „Teraz i w godzinę śmierci”, po raz kolejny podejmuje temat wiary jako siły realnie działającej w życiu człowieka. „Chciałbym, żeby ten film służył ludziom i prowadził ich do refleksji nad własnym życiem” – dodaje.

Twórcy filmu zapraszają nie tylko do udziału w seansach kinowych, ale również do organizowania pokazów specjalnych i przedpremierowych dla grup zorganizowanych. Parafie, wspólnoty, szkoły i organizacje mogą samodzielnie zaprosić film do swojej miejscowości i współtworzyć jego dystrybucję.

Dzięki temu „Posłani” mają szansę dotrzeć szeroko – także tam, gdzie dostęp do repertuaru kinowego jest ograniczony. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pokazów grupowych i przedpremier dostępne są w instrukcji.

„Posłani” to film, który nie tylko opowiada o wierze, ale zaprasza widza do osobistej odpowiedzi.

