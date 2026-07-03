Festiwal „Organy Archikatedry” 2026 z najważniejszym polskim wyróżnieniem muzycznym
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Festiwal „Organy Archikatedry” 2026 z najważniejszym polskim wyróżnieniem muzycznym

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Festiwal „Organy Archikatedry” fotografia Jana Gładysza
Festiwal „Organy Archikatedry” fotografia Jana Gładysza 
Poznaliśmy laureata Srebrnej Piszczałki 2026. Najważniejsze polskie wyróżnienie przyznawane za wybitne zasługi dla muzyki sakralnej przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski otrzyma dr Jan Mikołaj Gładysz – wybitny organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog i pedagog. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 2 sierpnia podczas XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” w Warszawie.

Laureatem tegorocznej Srebrnej Piszczałki, przyznawanej przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Tadeusza Wojdę SAC, został dr Jan Mikołaj Gładysz – od ponad czterdziestu lat związany z sanktuarium redemptorystów w Tuchowie organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog i pedagog, wychowawca wielu pokoleń muzyków kościelnych.

Srebrna Piszczałka jest najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju muzyki sakralnej oraz kultury liturgicznej w Polsce. Nagroda trafia do twórców, wykonawców i animatorów życia muzycznego Kościoła, których działalność ma trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej.

Dr Jan Mikołaj Gładysz urodził się w 1956 roku w Rabce. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Kapelmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie rozprawy poświęconej życiu muzyczno-liturgicznemu sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

Od 1980 roku pełni posługę organisty w sanktuarium redemptorystów w Tuchowie. Przez lata prowadził działalność dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów, Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie oraz szkołach muzycznych. Jest autorem licznych kompozycji, opracowań liturgicznych i publikacji naukowych, dyrygentem chóru sanktuaryjnego, organizatorem koncertów muzyki sakralnej oraz wychowawcą wielu pokoleń organistów. W 2020 roku został odznaczony papieskim medalem Bene Merenti za wybitne zasługi dla Kościoła na polu muzyki.

Uroczyste wręczenie Srebrnej Piszczałki odbędzie się 2 sierpnia 2026 r. podczas koncertu hiszpańskiego organisty Jesúsa Sampedro Marqueza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Wydarzenie będzie jednym z najważniejszych punktów XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”, organizowanego nieprzerwanie od 1994 roku. Festiwal należy do najważniejszych wydarzeń muzyki organowej i sakralnej w Polsce. Od ponad trzech dekad prezentuje najwybitniejszych organistów z Europy i świata, łącząc najwyższy poziom artystyczny z wyjątkową przestrzenią warszawskiej Archikatedry.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 5 lipca 2026 r. recitalem belgijskiego organisty Erica Halleina. Koncerty odbywać się będą w kolejne niedziele do 20 września 2026 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie (ul. Świętojańska 8). Początek wszystkich koncertów o godz. 16.00.

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”

Kalendarz koncertów

5 lipca – Eric Hallein (Belgia)

12 lipca – Roberto Bonetto (Włochy)

19 lipca – Giovanna Tricarico (Włochy)

26 lipca – Przemysław Kapituła (Polska)

2 sierpnia – Jesús Sampedro Marquez (Hiszpania) – koncert połączony z uroczystością wręczenia Srebrnej Piszczałki dr. Janowi Mikołajowi Gładyszowi

9 sierpnia – Jürgen Benkö (Niemcy)

16 sierpnia – Piotr Rachoń (Polska)

23 sierpnia – Giovanni Petrone (Włochy)

30 sierpnia – Ennio Cominetti (Włochy)

6 września – Jean-Christophe Geiser (Szwajcaria)

13 września – Marcin Armański (Polska)

20 września – Giampaolo Di Rosa (Włochy)

Więcej informacji oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org.

Źródło: Festiwal „Organy Archikatedry”
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