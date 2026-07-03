Festiwal „Organy Archikatedry” 2026 z najważniejszym polskim wyróżnieniem muzycznym

Laureatem tegorocznej Srebrnej Piszczałki, przyznawanej przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Tadeusza Wojdę SAC, został dr Jan Mikołaj Gładysz – od ponad czterdziestu lat związany z sanktuarium redemptorystów w Tuchowie organista, dyrygent, kompozytor, muzykolog i pedagog, wychowawca wielu pokoleń muzyków kościelnych.

Srebrna Piszczałka jest najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju muzyki sakralnej oraz kultury liturgicznej w Polsce. Nagroda trafia do twórców, wykonawców i animatorów życia muzycznego Kościoła, których działalność ma trwały wpływ na rozwój muzyki sakralnej.

Dr Jan Mikołaj Gładysz urodził się w 1956 roku w Rabce. Jest absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Podyplomowego Studium Kapelmistrzowskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie rozprawy poświęconej życiu muzyczno-liturgicznemu sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

Od 1980 roku pełni posługę organisty w sanktuarium redemptorystów w Tuchowie. Przez lata prowadził działalność dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów, Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie oraz szkołach muzycznych. Jest autorem licznych kompozycji, opracowań liturgicznych i publikacji naukowych, dyrygentem chóru sanktuaryjnego, organizatorem koncertów muzyki sakralnej oraz wychowawcą wielu pokoleń organistów. W 2020 roku został odznaczony papieskim medalem Bene Merenti za wybitne zasługi dla Kościoła na polu muzyki.

Uroczyste wręczenie Srebrnej Piszczałki odbędzie się 2 sierpnia 2026 r. podczas koncertu hiszpańskiego organisty Jesúsa Sampedro Marqueza w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Wydarzenie będzie jednym z najważniejszych punktów XXXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”, organizowanego nieprzerwanie od 1994 roku. Festiwal należy do najważniejszych wydarzeń muzyki organowej i sakralnej w Polsce. Od ponad trzech dekad prezentuje najwybitniejszych organistów z Europy i świata, łącząc najwyższy poziom artystyczny z wyjątkową przestrzenią warszawskiej Archikatedry.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 5 lipca 2026 r. recitalem belgijskiego organisty Erica Halleina. Koncerty odbywać się będą w kolejne niedziele do 20 września 2026 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie (ul. Świętojańska 8). Początek wszystkich koncertów o godz. 16.00.

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”

Kalendarz koncertów

5 lipca – Eric Hallein (Belgia)

12 lipca – Roberto Bonetto (Włochy)

19 lipca – Giovanna Tricarico (Włochy)

26 lipca – Przemysław Kapituła (Polska)

2 sierpnia – Jesús Sampedro Marquez (Hiszpania) – koncert połączony z uroczystością wręczenia Srebrnej Piszczałki dr. Janowi Mikołajowi Gładyszowi

9 sierpnia – Jürgen Benkö (Niemcy)

16 sierpnia – Piotr Rachoń (Polska)

23 sierpnia – Giovanni Petrone (Włochy)

30 sierpnia – Ennio Cominetti (Włochy)

6 września – Jean-Christophe Geiser (Szwajcaria)

13 września – Marcin Armański (Polska)

20 września – Giampaolo Di Rosa (Włochy)

Więcej informacji oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org.