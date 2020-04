Znacie ten chwyt z książek, filmów, seriali – tajemniczy przybysz pojawia się pewnego dnia wśród nas, wygląda niby-normalnie, ale czasem zdradza wiedzę nie z tej ziemi. W zależności od inwencji autora może być to domniemany gość z gwiazd albo z przyszłości, może nawet duch. Żeby suspens utrzymany był do końca, autorzy mylą tropy, oferując zwykle odbiorcy dwa wytłumaczenia: są podpowiedzi, że wszystko da się wytłumaczyć racjonalne, są i sugestie, że jednak nasz bohater jest kimś niezwykłym. I jakże często unik w finale: „A jak było naprawdę, któż to wie…” i puszczenie oka do czytelnika czy widza.