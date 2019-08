Kres Gandhich

Aż 900 mln osób, czyli ponad jedna ósma wszystkich mieszkańców globu. Aż tylu było uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych w największej demokracji świata. To tak, jakby w jednym czasie swych reprezentantów wybierali Amerykanie (220 mln uprawnionych do głosowania), wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, a także kilku krajów Ameryki Południowej.