Wielki powrót Rosji? Trump pozytywnie o przywróceniu formatu G8

Rosja została wykluczona z grupy najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata po aneksji Krymu w 2014 roku. Od tamtego czasu format funkcjonował pod szyldem G7.

– Dużo większy sens miałoby istnienie tej grupy z udziałem Rosji – stwierdził Donald Trump. Czas tej wypowiedzi jest nieprzypadkowy. W najbliższy weekend we francuskim Biarritz odbędzie się szczyt grupy G7. Polityk dodał, że "mógłby poprzeć" powrót do formatu G8.

G7 to grupa państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym. W jej skład wchodzą Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Rosja dołączyła do G7 w 1998 roku. Przywódcy państw należących do G7 oraz przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej spotykają się co roku na szczytach polityczno-gospodarczych.

