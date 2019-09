Premier Kanady przeprasza za zdjęcie sprzed lat

Zdjęcie zostało zrobione, gdy Justin Trudeau, wówczas 29-letni nauczyciel, uczestniczył w zabawie kostiumowej w West Point Gray Academy w Vancouver w 2001 roku – informuje "Time", który opublikował fotografię. W ramach przebrania obecny premier Kanady pomalował sobie twarz na brązowo.

Po latach, kiedy Trudeau z nauczyciela stał się ubiegającym się o reelekcję premierem, fotografia okazała się być dla niektórych powodem do krytyki polityka. Według części kanadyjskiej opinii publicznej, to przejaw razismu i dyskryminacji osób ciemnoskórych. Ze swojego zachowanai sprzed lat Justin Trudeau tłumaczył się podczas konferencji prasowej. Kanadyjski premier potwierdził, że to on jest na zdjęciu. Wyjaśnił, że przebrał się za Aladyna. – To coś, czego nie powinienem był zrobić wiele lat temu. Nie myślałem wtedy, że było to rasistowskie, ale teraz rozumiem, że było inaczej i bardzo mi przykro. Poproszę Kanadyjczyków, żeby mi wybaczyli – mówił polityk.

Taka praktyka znana jest jako "brownface" (podobnie jak "blackface" czy "yellowface") – odnosi się do sytuacji, gdy ktoś maluje sobie twarz, aby wyglądać jak osoba o innym kolorze skóry. Ma swoje korzenie w tak zwanych minstrel shows, czyli pochodzących z XIX wieku widowiskach rozrywkowych pokazywanych w Stanach Zjednoczonych. Można tam było zobaczyć białych aktorów z pomalowanymi na czarno twarzami, karykaturujących Afroamerykanów i utrwalających obraźliwe i rasistowskie stereotypy na ich temat.