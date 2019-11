Essex: 39 ciał w ciężarówce. 10 z nich to nastolatkowie

Brytyjska opublikowała dane 39 osób, których ciała znaleziono w ciężarówce. Wcześniej informowano, że wśród ofiar jest jeden nastolatek. Teraz okazuje się, że nastolatków było 10.

Najmłodsi byli dwaj 15-letni chłopcy, najstarszy – 44-letni mężczyzna. 31 ciał należało do mężczyzn, a 8 do kobiet. Większość z ofiar pochodziła z prowincji Nghe An w północno-środkowym Wietnamie. Pierwsze informacje mówiły o tym, że ofiary pochodzą z Chin. Taką wersję potwierdziły początkowo służby brytyjskie i chińskie.

Ciała były w kontenerze chłodni, która była umieszczona na naczepie ciężarówki. Kontener przypłynął tej samej nocy z belgijskiego Zeebrugge do angielskiego portu Purfleet, gdzie odebrał go kierowca ciężarówki. Według ustaleń śledczych, pojazd przyjechał z Irlandii Północnej. Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszały dwie osoby: 25-letni kierowca ciężarówki, który został aresztowany tego samego dnia, kiedy odkryto ciała oraz 23-letni mężczyzna, który został zatrzymany później w Irlandii. Obaj pochodzą z Irlandii Północnej. Postawiono im zarzuty zabójstwa, uczestnictwa w przemycie ludźmi oraz pomocy w nielegalnym przedostaniu się na terytorium Wielkiej Brytanii. Do aresztowań doszło także w Wietnamie – tam zatrzymano 11 osób.

Wciąż trwają poszukiwaniadwóch innych mężczyzn, braci, którzy również mieszkają w Irlandii Północnej.