Strzelanina w Chicago. Kilkanaście osób rannych

O sprawie rozpisują się amerykańskie media. Do zdarzenia miało ponoć dojść podczas imprezy, na której wywiązała się ostra kłótnia. To w jej wyniku miały paść pierwsze strzały, a ludzie zgromadzeni w domu zaczęli w pośpiechu opuszczać budynek.

Z informacji udzielonych przez lokalną policję wynika, że co najmniej dwie osoby brały udział w strzelaninie. Strzały miały ponoć padać w przypadkowych ludzi. Służby przesłuchują obecnie dwie osoby. Jedna z nich w momencie zatrzymania miała przy sobie rewolwer. Broń została zabezpieczona.

Do strzelaniny doszło chwilę po północy. W jej wyniku ucierpiało 13 osób w wieku od 16 do 48 lat. Cztery osoby znajdują się w stanie krytycznym. Ranni zostali od razu przewiezieni do pobliskiego szpitala.