Pożary w Australii. Premier zaoferował pomoc polskich strażaków

"W rozmowie wyraził swoje współczucie dla rodzin ofiar pożarów.Jednocześnie przekazał informację o gotowości polskiej pomocy poprzez wysłanie na miejsce wyspecjalizowanych jednostek straży pożarnej" – przekazał za pośrednictwem Twittera rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak donoszą media, do wyjazdu do Australii miało już zostać powołanych 30 strażaków z zespołu Ground Forest Fire Fighting using Vehicles Poznań, który został stworzony w ramach Mechanizmu Obrony Ludności Unii Europejskiej. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu brygadier Sławomir Brand w rozmowie z Onetem nie potwierdził jednak tej informacji. – To, że sprawdzamy sprzęt, nie jest równoznaczne z powołaniem do wyjazdu. Takie czynności podejmuje się w tej chwili w jednostkach w większości województw. Jeśli zapadnie decyzja o wyjeździe, będzie ona podjęta na szczeblu rządowym – wskazał.

Potężne pożary trawią Australię od tygodni. Temperatury w niektórych miejscach, w tym wzdłuż południowego wybrzeża Australii, przekraczały 40 stopni C. W wyniku pożarów zginęły również niezliczone ilości zwierząt. Na zagrożonych terenach przed supermarketami i stacjami benzynowymi ustawiają się długie kolejki, z półek znikają podstawowe produkty, takie jak chleb i mleko. Ponad 50 tys. ludzi jest pozbawionych prądu, w części miast nie ma dostępu do wody pitnej.